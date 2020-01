BEIERSDORF - Range oder Trend?

Beiersdorf AG - WKN: 520000 - ISIN: DE0005200000 - Kurs: 106,650 € (XETRA)

In der Beiersdorf-Aktie kam es kurz vor den Feiertagen noch einmal zu einer kurzfristigen Kaufwelle, nachdem es den Bullen zuvor gelungen ist, den bei 103,25 EUR beginnenden Unterstützungsbereich erfolgreich zu verteidigen. Im Anschluss schaffte es der Aktienkurs bis auf ein Hoch bei 107,80 EUR, womit man in den momentan entscheidenden Widerstandsbereich vordrang. Dort kam es nach Weihnachten jedoch zu Gewinnmitnahmen, die sich heute weiter fortsetzen. Mit einem Minus von momentan 0,75 % ist die Aktie unter den größten Verlierern im Dax zu finden.

Technisch gesehen bleibt die Lage mit den jüngsten Kursverlusten relativ angespannt. Einerseits ist die Chance gegeben, mit den jüngsten Kursgewinnen einen neuen Aufwärtstrend zu starten, andererseits aber ist der Widerstandsbereich ab 107,70 EUR nicht zu unterschätzen. Sollten sich die Käufer tatsächlich nachhaltig durchsetzen, könnte es zum Hoch des letzten Jahres bei 117,25 EUR gehen. Sofern die Käufer jedoch erneut scheitern, ist mit einer Range und damit kurzfristigen Verlusten in Richtung unterem Support beginnend ab 103,25 EUR zu rechnen. Böse Zungen könnten dann zudem von einer relativ großen Schulter-Kopf-Schulter-Formation sprechen die mit einem bärischen Ausbruch unter ca. 101,50 EUR vollendet werden würde. Ein Szenario, welches zwar möglich, momentan aber glücklicherweise noch nicht aktiviert wurde.

Beiersdorf Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)