DAX knickt intraday kurz ein

In der ersten Tageshälfte hielt sich der DAX in einer stabilen Seitwärtslage auf. Kurz nach Mittag brach das Barometer kurzzeitig weg, als Grund hierfür wird eine sichtlich schwächere Wirtschaft Großbritanniens angeführt. Damit macht sich die Vermutung eines dynamischen Pullbacks beim heimischen Barometer breit.

Unterhalb der Jahreshochs aus 2019 von 13.425 Zählern muss zwangsläufig mit weiteren Kursrückgängen zunächst auf 13.300 Punkte gerechnet werden, wodurch die kürzlich gerissene Kurslücke endgültig geschlossen werden dürfte. Geht es hingegen weiter abwärts, drohen darunter Abgaben auf das runde Niveau sowie den 50-Tage-Durchschnitt um 13.050 Punkten.

Anschließend könnte es aber schon wieder in Richtung der Rekordstände aus 2018 bei 13.596 Punkten weiter rauf gehen. Aber nur ein nachhaltiger Kursanstieg über dieses Niveau kann für eine fortgesetzte Rallye in Richtung 14.000 Punkte sorgen. Woher jedoch derart positive Signale herkommen sollen, bleibt unter den aktuellen Umständen höchst fraglich. Die deutsche Wirtschaft verliert merklich an Schwung, auch werden in naher Zukunft viele Stellen im Bereich des Automobil-, des Maschinenbaus und in der Chemiebranche abgebaut - alles wichtige Eckpfeiler der deutschen Wirtschaft.

Darüber hinaus legen im morgigen Handelsverlauf (vorbörslich) US-Banken wieder frische Zahlen zum letzten Quartal und damit Jahreszahlen vor. Zum Mittwoch steht noch die Unterzeichnung des Phase-1-Deals zwischen den USA und China an. Auch hier sollten Investoren einen genauen Blick drauf werfen. Ansonsten wird noch um 15:45 Uhr das Volumen der EZB-Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen und ABS-Papieren vorgelegt. Um 20:00 Uhr folgt als Letztes das US-Haushaltssaldo für den Monat Dezember.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.533 // 13.572 // 13.596 // 13.655 // 13.732 // 13.773 Unterstützungen: 13.425 // 13.320 // 13.200 // 13.128 // 13.000 // 12.880

