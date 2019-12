Marketingmitteilung Dax schon wieder in einer Range Die Käufe vom Montag fanden gestern keinen Anschluss. Stattdessen dominierten die Verkäufer das Bild und der Index verlor zur Schlussglocke 0,89 %. Die Käufer im Dax konnten gestern ihre gute Ausgangsbasis nicht nutzen. Direkt zur Eröffnung kam es zu Verkäufen, die den ganzen Vormittag anhielten. Erst gegen Mittag und nahe der Unterstützung bei 13.255 Punkten konnte sich der Index etwas stabilisieren. Überzeugen konnten die Käufer aber auch im Anschluss nicht und so ging der Index nahe seines Tagestiefs aus dem Handel. Weiterlesen Hotline: 0800-2484366 (börsentäglich von 8 bis 18 Uhr)

