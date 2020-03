DAX: Überzeugend ist das nicht!

Die USA haben überraschend ihren Leitzins um 0,5 Prozent gesenkt und versuchen so den Folgen durch das Corona-Virus zu entgegnen. Aber auch die Weltbank hat mittlerweile reagiert, scheinbar ist die Lage sehr viel schlimmer, als noch vor wenigen Tagen gedacht. Anderweitig würden solch drastische Schritte nicht gegangen werden!

Nach mehreren Änderungen der Zählerart beim Corona-Virus in zahlreiche Ländern, ist die Lage mittlerweile undurchsichtig geworden, die Dunkelziffer infizierter Menschen dürfte sehr viel höher liegen und für weitere Bremsspuren in der Weltwirtschaft sorgen. Deutschland sträubt sich bislang mit einem Konjunkturprogramm, obwohl es auch hierzulande schon einen spürbaren Rückgang der Wirtschaftsaktivität gibt. Hier scheint das Gesundheitssystem noch an seine Leistungsfähigkeit und rasche Eindämmung zu glauben.

Investoren sehen dies jedoch komplett anders, der deutsche Leitindex DAX konnte zwar seinen Ausverkauf aus der abgelaufenen Woche stoppen, eine deutliche Gegenbewegung blieb bislang aber aus. Vielmehr dürfte die aktuell eingeschlagene Phase tendenziell eine Seitwärtskonsolidierung werden, bevor es im weiteren Verlauf auf frische Tiefs wieder abwärts geht. Dabei sind ganz klar die Augusttiefs aus 2019 bei 11.266 Punkten als nächste Station zu favorisieren.

Ein überraschender Anstieg über 12.200 Punkte und somit Rückkehr in den seit Ende 2018 bestehenden Aufwärtstrend könnte hingegen Aufwärtspotenzial zurück an die mittelfristige Hürde von 12.500 Punkten bedeuten. Höhere Notierungen lassen sich allerdings nicht ableiten, dass als sicherer Hafen geltende Edelmetall Gold wurde am Dienstag wieder stark nachgefragt und dient als Kontraindikator zu den Aktienmärkten.

Erste Wirtschaftsdaten trafen bereits in der Nacht zum Mittwoch mit dem Caxin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor aus dem Monat Februar Chinas ein. Ab 8:00 Uhr geht es mit Deutschlands Einzelhandelsumsätzen aus Januar weiter, zwischen 9:15 Uhr und 10:30 Uhr werden die entsprechenden Einkaufsmanagerindizes Spaniens, Italiens, Frankreichs, Deutschlands, der EWU und Großbritanniens vorgelegt.

Um 11:00 Uhr folgen europaweite Einzelhandelsumsätze aus Januar, um 13:00 Uhr stoßen die USA mit ersten Daten zur MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu. Um 14:15 Uhr wird der große ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar für den Monat Februar mit Spannung erwartet.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.000 // 12.180 // 12.211 // 12.285 // 12.367 // 12.500 // Unterstützungen: 11.878 // 11.625 // 11.551 // 11.412 // 11.226 // 12.400

