Fraport kündigt Sparprogramm wegen Corona an

Frankfurt (Reuters) - Nach der Lufthansa legt auch der Flughafenbetreiber Fraport ein Sparprogramm wegen der Auswirkungen des Coronavirus auf.

Die Verwaltungs- und Betriebskosten würden gesenkt, neue Mitarbeiter nur noch in Einzelfällen eingestellt, teilte der Betreiber des Flughafens in Frankfurt am Donnerstag mit, ohne die Pläne genau zu beziffern. Den Beschäftigten werde angeboten, unbezahlten Urlaub zu nehmen oder ihre Arbeitszeit vorübergehend zu reduzieren. Wegen des Coronavirus sei das Passagier- und Frachtgeschäft mit China und Asien massiv eingebrochen. "Dies betrifft auch das Hubgeschäft am Flughafen Frankfurt sehr." Die Ergebnisbelastungen seien derzeit noch nicht absehbar.

Zuletzt hatte die Lufthansa wegen des Coronavirus ähnliche Sparmaßnahmen angekündigt.