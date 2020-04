Hawesko will eine stabile Dividende ausschütten

Die Hamburger Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708) plant für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 1,30 Euro pro Aktie auszuschütten. Damit soll das Dividenden-Niveau des Vorjahres gehalten werden. Beim derzeitigen Aktienkurs von 26,80 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,58 Prozent. Hawesko will damit das 22. Jahr nach dem Börsengang 1998 eine Dividende ausschütten.

Die Hauptversammlung wird aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen nicht am 15. Juni 2020 stattfinden, sondern wird auf einen noch zu bestimmenden späteren Zeitpunkt im Jahr verlegt. Der Konzern steigerte im Jahr 2019 den Umsatz um 6 Prozent auf 556 Mio. Euro nach 524,3 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) belief sich auf 29,1 Mio. Euro (Vorjahr: 27,7 Mio. Euro). Unter dem Strich stand ein Konzernjahresüberschuss von 15,8 Mio. Euro (Vorjahr: 22 Mio. Euro).

„Aufgrund der Corona-Krise ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, eine seriöse Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020 abzugeben. Unser Retail- und E-Commerce-Geschäft läuft bis auf wenige Ausnahmen weiter, so dass unsere Kunden weiter bei uns einkaufen können. Allerdings ist das B2B-Geschäft von den Schließungen der Hotels und Restaurants seit Mitte März unmittelbar betroffen und die Umsätze in diesem Bereich fallen aktuell weg. Wir verfügen über ein funktionierendes Krisenmanagement und haben uns auf die derzeitige Situation bestmöglich eingestellt“, so Hawesko-Chef Thorsten Hermelink.

Der Börsengang von Hawesko erfolgte im Mai 1998. Der Konzern ist ein Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern über verschiedene Vertriebskanäle wie Jacques‘ Wein-Depot und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter. Größter Aktionär von Hawesko ist die Tocos Beteiligungs GmbH mit 72,6 Prozent der Anteile.

