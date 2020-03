LINDE - In 4-5 Wochen den Anstieg eines Jahres zerstört

PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 140,650 € (XETRA)

In den zurückliegenden 20 Handelstagen ging es wie in einem Aufzug abwärts, der in keinem Stockwerk hält. Dessen Halteseile womöglich gerissen sind.

Auch das ist ein Grund, weshalb ich kein Investor bin. Plötzlich macht es bei fundamental starken Aktientiteln BOOM, es gibt einen Schlag und jahrelange Aufwärtsarbeit löst sich in Luft auf. Deshalb bin ich aktiver Trader. Die Haltedauer meiner Trades beträgt Stunden, Tage, Wochen.

Linde PLC

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)