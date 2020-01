TecDAX: Barometer überwindet Rounding-Top!

Die Krise ist vorbei! So könnte man das Verhalten der Marktteilnehmer nach der temporären Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran an den Börsen zusammenfassen. Sämtliche Indizes sind mit einem deutlichen Kurssprung in den heutigen Handel gestartet, einige haben sogar frische Rekordstände markieren können.

Der TecDAX beispielsweise sprang sogar über seinen Schatten und markiert im heutigen Handelsverlauf ein frisches Rekordhoch um 3.100 Punkten. Damit wurde die drohende Top-Formation aus den letzten beiden Monaten entschärft, wenn auch nicht sehr sauber. Kurzfristig sah es vor wenigen Tagen nämlich noch nach einer Korrekturfortsetzung aus, der 50-Tage-Durchschnitt zusammen mit dem Support bei 2.972 Zählern aus Juli konnten jedoch Schlimmeres verhindern.

Damit deutet sich für den deutschen Technologieindex nun ein klares Folgekaufsignal mit einem vorläufigen Ziel an der Kursmarke von 3.175 Punkten an, darüber könnte es mittelfristig sogar in den Bereich von 3.260 Punkten weiter aufwärtsgehen. Rücksetzer zurück auf das Ausbruchsniveau um 3.050 Punkten sollten jedoch in einer baldigen Pullback-Phase aber noch einkalkuliert werden.

Erst wenn das Barometer mindestens unter den 50-Tage-Durchschnitt sowie die Unterstützung aus Juli letzten Jahres bei 2.971 Zählern zurückfällt, kämen Abgaben zunächst auf 2.900 Punkte ins Spiel, darunter müssten noch einmal die Oktoberzwischenhochs um 2.800 Punkten als weitere Unterstützung herhalten. So, wie sich der Markt derzeit präsentiert, können jedoch weiter dynamische Kurszuwächse erwartet werden.

TecDAX (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 3.100 // 3.128 // 3.155 // 3.192 // 3.218 // 3.249 Unterstützungen: 3.061 // 3.023 // 2.993 // 2.950 // 2.903 // 2.840

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.