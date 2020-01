TV - Mann nach Messer-Attacke bei Paris erschossen

Paris (Reuters) - Die französische Polizei hat einem Medienbericht zufolge bei Paris einen Mann erschossen.

Er habe versucht, auf mehrere Menschen in einem öffentlichen Park in der Stadt Villejuif einzustechen, berichtete der Sender BFM TV am Freitag. Kurz nachdem auf ihn geschossen worden sei, sei der Mann gestorben. Eines der Opfer sei schwer verletzt worden.