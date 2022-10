DAX mit positivem Wochenstart, dunkle Wolken aus China für Baidu, NIO, Li Auto

Der DAX startet fest in die neue Woche und kann sich erneut über der 12.400er-Marke halten. Damit könnte der Index erneut die Oktoberhochs anlaufen, an denen er am Freitag kurzfristig gescheitert war.

Wir sprechen darüber mit unserem Händler Georg und analysieren die News aus China, die vom Parteitag der KP aus in die Welt übertragen werden.

Dabei steht weiterhin Technologie im Fokus, aber durch Lieferengpässe und Beschränkungen ist das Marktsegment sehr angeschlagen.

Zu sehen vor allem in den Kursentwicklungen von Baidu, NIO oder einer Li Auto. Darauf gehen wir genauer ein uns zeigen auf, wie sich Investitionsrückgänge auswirken können.

Der Medizintechniker Drägerwerk leidet bereits unter diesen Einschränkungen. Eine Warnung erschütterte den Aktienkurs und zeigt mittelfristig ein Mehrjahrestief auf. Wie skizziert sich dort die Gesamtsituation?

Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.