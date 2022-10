VITESCO TECHNOLOGIES: Voller Fokus auf die E-Mobilität

Werbung

Der Automobilzulieferer setzt auf den E-Mobility-Trend und verkündet ambitionierte Mittel- und Langfristziele.

Kapitalmarkttag liefert spannende Einblicke Der Automobilzulieferer im Elektronikbereich Vitesco Technologies verkündete am 11. Oktober auf seinem Kapitalmarkttag ambitionierte Ziele. Im Vordergrund zur Erreichung dieser Ziele stehen hochintegrierte Antriebe für Elektroautos, Inverter sowie Batteriemanagementsysteme. Das Unternehmen gehört mit dem integrierten Achsantrieb (EMR3) zu den Pionierzulieferern. Die Folgegeneration (EMR4) ermöglicht dabei eine sehr breite Anwendung in unterschiedlichen Fahrzeugen bei nochmals gesteigerter energetischer Effizienz und weiter gesenkten Kosten. Vitesco entwickelt mit der Fuel Cell Control Unit (FCCU) unter anderem auch ein Steuergerät für Brennstoffzellenanwendungen. Damit setzt das Unternehmen vor allem auf das große Potenzial bei (schweren) Nutzfahrzeugen. Zudem bietet das Unternehmen skalierbare, weltweit einsetzbare Ladetechnologien, zu denen die Familie der On-Board-Ladegeräte (On-Board Chargers, OBC) für das gängige Laden mit Wechselstrom (AC) gehören, aber auch die Fahrzeug Junction Box für das schnelle Laden mit hohen Gleichströmen (DC) gehört. Ambitionierte Ziele verkündet – Ausrichtung auf E-Mobilitätsmarkt Auf dem Kapitalmarkttag verkündete das Unternehmen ambitionierte Ziele. Vitesco strebt ein organisches Wachstum der Elektrifizierungsumsätze bis 2026 auf 5 Milliarden Euro an, bis 2030 sollen diese auf 10 bis 12 Milliarden Euro anwachsen. Bis 2026 entspräche dies einem starken organischen Wachstum im Bereich der Elektrifizierung von jährlich durchschnittlich 40 Prozent. Der Break-Even im Elektrifizierungsgeschäft ist für 2024 vorgesehen. Zudem soll die EBIT-Marge des Konzerns 2026 zwischen 7 und 9 Prozent und der Free Cashflow bei über 400 Millionen Euro liegen. Das Management setzt damit auf den Hochlauf der E-Mobilität und erwartet, dass bis 2030 mehr als 70 Prozent der Pkw-Produktion auf elektrifizierte Fahrzeuge entfällt. Dabei werden die batterie-elektrischen Fahrzeuge (BEV) den größten Anteil stellen. Zudem rechnet das Management damit, dass der Fertigungsanteil der Zulieferer bei Batteriemanagementsystemen um 10 Prozentpunkte auf etwa 65 Prozent und bei Invertern von 50 auf etwa 70 Prozent im Jahr 2030 steigen wird. Die Auftragslage ist bereits heute bemerkenswert: Vitesco konnte allein in den letzten beiden Halbjahren Aufträge im Elektrifizierungsgeschäft im Wert von rund 10 Mrd. Euro verbuchen. Zuletzt erhielt das Unternehmen einen Großauftrag im Bereich Thermomanagement von einem globalen Kunden mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1 Mrd. Euro. Neue Aufträge beim Batteriemanagement Am 5. Oktober vermeldete das Unternehmen weitere Aufträge beim Batteriemanagement über 2 Mrd. Euro. Die Batteriemanagementsysteme (BMS) erhöhen laut Unternehmensangaben die Reichweite des elektrischen Fahrens, gewähren die Betriebssicherheit und stellen eine lange Batterielebensdauer sicher. An einen Kunden wird das Unternehmen die zugehörigen Batterie-Steuergeräte für 400V und 800V E-Fahrzeug-Architekturen bereits in einer Version für drahtlose Kommunikation ausliefern. Wichtige strategische Partnerschaften Das Unternehmen schloss in diesem Jahr bereits mehrere Kooperationen ab. Über die Partnerschaft mit Infineon erhält Vitesco Zugang zu mehr als 50 Prozent der weltweiten Siliziumkarbid-Wafer-Kapazitäten. Vitesco setzt SiC-Bausteine beispielsweise in sehr kompakten Hochvoltinvertern ein, die elektrische Antriebsmotoren ansteuern. SiC-Halbleiter liefern einen wesentlichen Beitrag zur Effizienz von Elektroniken für bis zu 800V, mit denen sich die Reichweite von Elektrofahrzeugen erhöht. Auf Kundenseite konnte Vitesco im Juli mit der Renault Group einen langjährigen Großkunden als engen Kooperationspartner gewinnen. Die beiden Unternehmen werden künftig gemeinsam hochintegrierte und kompakte Leistungselektronik entwickeln. Im Rahmen dieser Partnerschaft schloss die Renault Group gleichzeitig einen mehrjährigen Vertrag mit Vitesco über die Leistungselektronik der Hybridfahrzeuge von Renault ab. Darüber hinaus wird Vitesco ab 2025 eine sogenannte ‚High Voltage Box‘, die DC/DC-Wandler und Ladegerät kombiniert, für die Elektrofahrzeuge an die Renault Group liefern. Hoher Auftragseingang und attraktive Bewertung Trotz der weiterhin angespannten Lage bei der weltweiten Halbleiterversorgung sowie den Inflationseffekten in Form von gestiegenen Energie- und Transportkosten konnte das Unternehmen ein solides 1. Halbjahr verzeichnen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 0,6 Prozent auf 4,42 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis gab um 4,5 Prozent auf 78,1 Millionen Euro leicht nach. Die bereinigte EBIT-Marge lag damit bei 1,8 Prozent. Der Free Cashflow belief sich auf 1,6 Millionen Euro. Die Aussicht des Unternehmens für das Gesamtjahr 2022 blieb bei der Vorlage der Zahlen Mitte August unverändert: Vitesco rechnet mit einem Umsatz von 8,6 bis 9,1 Milliarden Euro. Zugleich geht das Unternehmen davon aus, dass die bereinigte EBIT-Marge bei 2,2 bis 2,7 Prozent liegen wird. Für 2022 wird mit einem Free Cashflow von mehr als 50 Millionen Euro gerechnet. Optimistisch stimmt das Management der hohe Auftragseingang: Allein im 2. Quartal konnten Aufträge in Höhe von 3,7 Milliarden Euro verbucht werden, davon entfallen 3,0 Milliarden Euro auf den Elektrifizierungsmarkt. Analysten erwarten auf Basis der Factset-Daten bereits im kommenden Jahr einen massiven Gewinnsprung auf 5,80 Euro, der sich im Geschäftsjahr 2024 auf rund 9 Euro je Aktie ausweiten soll. Das KGV24e beträgt rund 6. Die Aktie fungierte zuletzt als Leader-Stock in einem schwachen Marktumfeld. Kurzfristig stockt die Aufwärtsbewegung. Über der Zone von 56 bis 57 Euro ergeben sich weitere Opportunitäten. Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf Vitesco Technologies Group AG Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens Vitesco Technologies Group AG ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die Vitesco Technologies Group AG-Aktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DW3UYL). Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird . Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos . Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert Vitesco Technologies Group AG-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Vitesco Technologies Group AG zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann . Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar . Stand: 19.10.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion Redakteur: Stephan Bank, TraderFox GmbH Redigierend: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH

ENDLOS TURBO LONG 35,899 OPEN END: BASISWERT VITESCO TECHNOLOGIES GROUP DW3UYL DZ BANK: Geld 19.10. 17:18:57, Brief 19.10. 17:18:57 1,86 1,87 4,49 Basiswertkurs: 54,15 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 17:00:01 Basispreis 35,899 EUR Abstand zum Basispreis in % 33,70 Knock-Out-Barriere 35,899 EUR Abstand zum Knock-Out in % 33,70 Hebel 2,91x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

