Gold / Silber Ratio - Silber unterbewertet?

Das laufende Jahr liefert mit seiner schwachen Gold-Performance einen wichtigen Beleg: Saisonale Aspekte stellen lediglich einen von vielen Einflussfaktoren dar. Parallel sollte stets auch ein Abgleich mit dem eigentlichen Chartverlauf erfolgen. Doch in der Zeit von Mitte März bis zum Jahresende dürften charttechnische Longsignale auf besonders fruchtbaren Boden fallen. Nach diesen saisonalen Überlegungen wollen wir nun eine relative anstellen: Der Ratio-Chart zwischen dem Gold- und dem Silberpreis notiert mit einem Wert von 82 im historischen Kontext auf einem hohen Niveau. Es sind also 82 Unzen Silber nötig, um 1 Unze Gold zu erwerben. Gemessen an der Kurshistorie der letzten 35 Jahre scheint das „Gold des kleinen Mannes“ derzeit entsprechend günstig bewertet zu sein. Charttechnisch kam es im Sommer zu einem lehrbuchmäßigen Pullback an eine alte aus dem Jahr 2012 stammende Trendlinie. Seither entwickelt sich der Silberpreis im Vergleich zum „großen Bruder“ deutlich besser. In der Konsequenz steht aktuell die Kreuzunterstützung aus diversen Hoch- und Tiefpunkten sowie dem Aufwärtstrend seit Februar 2021 bei rund 80 zur Disposition (siehe Chart). Ein Bruch dieser Bastion würde den Grundstein für eine relative Silber-Outperformance legen.

Gold / Silber Ratio (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.