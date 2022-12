Dow Jones Industrial Average® - Strategisch: Guter & Schlechter Zeitpunkt

Der Jahresausblick ist der ideale Rahmen, um auch auf strategische Timing-Komponenten einzugehen – zwei Begriffe, welche sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Doch der annualisierten 10-Jahres-Rendite gelingt möglicherweise genau dieses Kunststück. Zunächst zur generellen Erläuterung: Der Chart zeigt die Wertentwicklung, welche Investorinnen und Investoren in den vorangegangenen 10 Jahren mit einem Investment in den Dow Jones® p. a. erzielt hätten. Per Ende November liegt der Wert für die amerikanischen Standardwerte bereits wieder bei über 10 % – und damit in sehr hohen Gefilden. Vereinfacht ausgedrückt lassen sich die rollierenden Renditen im zweistelligen Bereich nicht mehr beliebig steigern. Vielmehr wird die Luft für den Dow Jones® zwischen 10 % und 15 % zusehends dünner. Deshalb definiert dieses Kursband so etwas wie die obere Extremzone. Andererseits kommen negative, annualisierte 10-Jahresrenditen außerhalb der 1930er-Jahre relativ selten vor und stellten in der Rückbetrachtung jeweils gute Einstiegszeitpunkte dar. Damit ist dieser Taktgeber hervorragend geeignet, um Anlegerinnen und Anleger zu disziplinieren und ein immer wieder festzustellendes, prozyklisches Agieren zu reduzieren.

Dow Jones Industrial Average® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

