Schützt euch vor Angriffen! 🔒 | Kryptoupdate

â–ș Darum geht's im Video: Das erste #Kryptoupdate 2023! Erneut setzen sich die beiden Finanzexperten Markus Miller und Richy zusammen, um das vergangene und aktuelle Marktgeschehen zu analysieren. Auf der Agenda steht zunĂ€chst das vergangene Jahr - so zum Beispiel der Ethereum Merge, der dafĂŒr gesorgt hat, dass Ethereum in Zukunft weiter wachsen und seine FunktionalitĂ€ten und dezentralen Applikationen (dApps) weltweit ausbreiten kann. Auch das Bitcoin-Netzwerk hat 2022 StabilitĂ€t und ProsperitĂ€t gezeigt. 2023 wird laut den Experten im Zeichen der Anwendungen von Krypto-Funktionen stehen. Aber natĂŒrlich sollte der Tag nicht vor dem Abend gelobt werden: Auch die großen Probleme bei Grayscale, Genesis und Gemini sind weiterhin latent. Bitcoin-Halving voraus: 2024 sinkt die Bitcoin-Inflationsrate, unter die von Gold, so die These. Eine BewertungsparitĂ€t zwischen den Anlageklassen Gold und Bitcoin wĂŒrde auf Basis der aktuellen Marktkapitalisierung von Gold einen Bitcoin-Kurs von rund 600.000 USD bedeuten, sollte sich der Goldpreis nicht verĂ€ndern. Auch in der Blockchain-Welt gibt es interessante neue Entwicklungen. Brasilien legalisiert den Bitcoin beispielsweise als digitale Wertform und Zahlungsmittel. Generell gewinnen dezentrale Kryptobörsen an Bedeutung. 78% aller Bitcoin liegen mittlerweile nicht mehr auf zentralen Kryptobörsen, sondern werden auf privaten Wallets verwahrt. DezentralitĂ€t ist eine Systematik und Anlageklasse. Zum Schluss gilt es, einige Warnungen auszusprechen. Momentan gibt es vielerlei Attacken auf Krypto Wallets und Banking und Krypto Apps.



Timestamps:

00:00 â–ș Einleitung

06:30 â–ș The Merge

14:20 â–ș Bitcoin 2022

27:00 â–ș Marktbericht

45:55 â–ș BTC-Halving

01:02:00â–ș Entwicklungen aus der Blockchain Welt

01:39:00 â–ș DEX versus CEX: Dezentrale Kryptobörsen

01:50:00 â–ș Flare Airdrop

01:59:35 â–ș Dust-Attacken auf Krypto-Wallets

2:13:00 â–ș Massive Angriffe auf Banking- und Krypto-Apps



Breaking News zu Genesis Insolvenz:

tagesschau.de: Folge der FTX-Pleite: Kryptobörse Genesis meldet Insolvenz an | tagesschau.de.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/kryptomarkt-genesis-insolvenz-101.html





