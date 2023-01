RATIONAL AG: Der Weltmarktführer liefert neue Rekorde

Werbung

Entspannung in den Lieferketten

Der MDAX-Wert RATIONAL hatte mit den Auswirkungen der Coronapandemie hart zu kämpfen. Mit einem Marktanteil von mehr als 50 % ist das Unternehmen der unumstrittene Marktführer bei Profiküchen-Equipment für die Systemgastronomie. Lockdowns sorgten dafür, dass viele Küchen kalt blieben. Doch das Unternehmen befindet sich bereits auf Erholungskurs. Denn auch die Lieferkettenprobleme, die nach der Pandemie entstanden, lösen sich zunehmend auf. Bereits Ende November konnte das Unternehmen vermelden, dass die Lieferzeiten für alle iCombi- und iVario-Bestellungen innerhalb Europas wieder auf die bekannten, äußerst kurzen Lieferzeiten zurückgekehrt sind. Damit sind die Fristen wieder auf dem Niveau von 2019. Auch für Bestellungen in den Überseemärkten (v.a. USA, Asien und Lateinamerika) sollen die kurzen Lieferzeiten wieder erreicht werden. Das Unternehmen nutzt Kanban als Methode der Produktionsprozesssteuerung. Diese ermöglicht eine Reduktion der lokalen Bestände von Vorprodukten in und nahe der Produktion. Dies sorgt für kurze Durchlaufzeiten, höchste Flexibilität und geringe Lagerbestände. Damit können Kundenaufträge schlank gestaltet werden. Wichtig ist für Rational auch das Servicegeschäft. Hier werden rund 40 Mio. Euro in das Ersatzteilzentrum für iCombi und iVario investiert. Die Anzahl der auf Lager befindlichen Serviceteile ist durch die Entwicklung der Technologie stark gestiegen. Das Unternehmen peilt an, den Anteil des Servicegeschäftes stabil bei rund 9 % des Gesamtumsatzes zu halten.

Die Investition in Kombigeräte sollte sich für die Gastronomie lohnen

Mit den Kombigeräten von RATIONAL lassen sich mehrere Vorgänge wie Braten, Kochen, Blanchieren oder Dämpfen auf einem Gerät durchführen, was für mehr Effizienz und signifikante Kosteneinsparungen sorgt. Diese Kombigeräte werden gerade in Zeiten fehlender Fachkräfte immer beliebter. Die Speisen können bis zu 4-mal schneller zubereitet werden. Die Geräte verfügen auch über eine Selbstreinigungsfunktion, was ebenfalls zu Kosteneinsparungen führt. Zudem sind die Produkte iCombi und iVario energiesparender als bisherige Lösungen. Das Unternehmen stellt einen bis zu 40 % geringeren Stromverbrauch in Aussicht. Angesichts steigender Energiekosten werden die Geräte zu einer lohnenden Investition in der Gastronomie. RATIONAL kehrt also auf den langjährigen Erfolgspfad zurück. Daher kann das Unternehmen in neue Produktsegmente investieren, wobei man mit Kleinformaten in neue Segmente wie Backshops, SB-Restaurants und im Fast-Food-Segment vorstößt, was neue Wachstumschancen verspricht. Der Außer-Haus-Markt boomt, viele Menschen erwarten hier mittlerweile Klasse statt Masse, aber auch eine hohe Flexibilität. Das Kombigerät iCombi Pro sorgt hier für eine schnelle Nachproduktion.

Erhöhte Jahresprognose sogar noch übertroffen

Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2022 um 25 % auf ein neues Allzeithoch von 732 Mio. Euro. Der iVario-Umsatz wuchs im selben Zeitraum sogar um 63 %. Das 3. Quartal lieferte dabei den höchsten Umsatz und das höchste Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBIT) seit Bestehen der Firma. Die EBIT-Marge lag trotz anhaltendem Kostendruck im 3. Quartal bei 26 %. Anfang November bekräftigte das Management für das Gesamtjahr seine Ende September deutlich erhöhte Prognose mit einem Umsatzwachstum von 23 bis 28 % (zuvor: 10 bis 15 %), während die EBIT-Marge bei 21,5 und 22,5 % (zuvor: leicht über den 20,5 % des Vorjahres) erwartet wird. Da man die Lieferkettenprobleme bei wichtigen Elektronik-Komponenten mittlerweile im Griff hat, sollte sich daher auch die Ergebnisentwicklung beim Weltmarktführer für Profi-Küchenequipment wieder deutlich dynamischer gestalten. Denn Hotels, Restaurants, Großküchen und Kantinen sind angesichts steigender Energiekosten und dem wachsenden Personalmangel gezwungen, in modernes Equipment zu investieren, um die Kostenbasis zu optimieren und gleichzeitig Prozesse effizienter zu gestalten. Am 17. Januar hatte das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen vermeldet, dass der Umsatz im 4. Quartal mit 290 Mio. Euro um 50 % über dem Vorjahreszeitraum liegen wird. Im Gesamtjahr knackte das Unternehmen erstmals die Milliardenmarke, der Konzernumsatz stieg um 31 % auf 1,022 Mrd. Euro. Die Aktie konnte den seit Juli 2021 bestehenden Abwärtstrend verlassen und etablierte seit der Prognoseanhebung einen neuen Aufwärtstrend, der sich weiter fortsetzen könnte.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf Rational AG

Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens Rational AG ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die Rational-Aktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DW5P8G). Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird . Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos . Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert Rational-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Rational AG zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 25.01.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion