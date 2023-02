Große Minusse bei Fabasoft

Das Marktinteresse der Fabasoft-Aktie lag merklich über dem Durchschnitt. Die zusätzlichen Börsenhändler wollten vor allem verkaufen, der Stückpreis brach deutlich ein.

Das Minus belief sich am Ende des Tages auf -3,24%, bei einen Schlusspreis von 20,90 €. Die Freude über das gestrige Plus von beachtlichen 4,60% war also nur von kurzer Dauer. Für Fabasoft hieß es heute eher: Wie gewonnen, so zerronnen. Der heutige Kursverlust schmerzt umso mehr, als die Aktie in den letzten 12 Monaten einbrach und heute mit einem 12-Monats-VErlust von -34,69% schließt.