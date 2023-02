Gold - Hier muss es halten!

Der Goldpreis startete überaus freundlich in das Jahr 2023. Doch vom zwischenzeitlichen Kursplus von gut 7 % ist nichts mehr übriggeblieben. Vielmehr notiert das Edelmetall seit Jahresbeginn sogar unter Wasser. Damit drängt sich die Frage nach den charttechnischen Auswirkungen der beschriebenen Achterbahnfahrt auf. Um das Wichtigste gleich vorweg zu nehmen: Viel Spielraum gen Süden besteht nicht mehr. Schließlich bildet der Goldpreis auf Monatsbasis gerade eine negative „outside candle“ aus. D. h. mit einem höheren Hoch und einem tieferen Tief sprengt der Februar die Grenzen des Vormonats. Dieses besondere Kerzenmuster tritt dabei exakt im Bereich einer absoluten Kernunterstützung bei rund 1.800 USD auf. In diesem Dunstkreis hat das Edelmetall seit 2011/12 in schöner Regelmäßigkeit immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Verstärkt wird die hier entstehende Bastion noch zusätzlich durch die 38-Monats-Linie (akt. bei 1.792 USD). Darüber hinaus besteht auch aus Sicht des Point & Figure-Charts auf diesem Level eine wichtige Kreuzunterstützung. Mit anderen Worten: Hier sollte, hier muss es halten! Als Rettungsanker könnte sich dabei der Faktor „Saisonalität“ erweisen. Anfang März beginnt die beste Phase im sehr guten US-Vorwahljahr.

Gold (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

