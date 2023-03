Fabasoft schließt am Mittwoch im Plus

Es gab erheblich weniger Trades als der Durchschnitt der letzten 30 Tage vermuten ließ, im Preis der Fabasoft-Aktie spiegelte sich dies allerdings nicht wieder: es ging nach oben. Zwischen dem Preis bei Börseneröffnung von 19,26 € und dem Schlusskurs von 19,08 € lag für die Fabasoft-Aktie heute ein beträchtlicher Kursgewinn von 2,03%.

Zwar wurde der Tiefstkurs von gestern heute noch einmal unterboten, dafür ging es aber insgesamt bergauf. Teilweise notierte die Fabasoft Aktie schon über dem vorigen Höchstkurs.

Der Tageshöchstkurs war zugleich auch der Tagesschlusskurs. Die Freude bei Fabasoft über den Zuwachs an diesem Mittwoch dürfte sich nach dem Minus des Vortages (1,08%) in Grenzen halten. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Fabasoft-Aktie um dramatische -23,06% abwärts.