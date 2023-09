DAX 40 Ausblick: Deutsche Inflation sinkt auf 4,5 Prozent – das ist nun wichtig

Trotz steigender Energiepreise ist die Teuerung in Deutschland im September deutlich zurückgegangen. DAX-Anleger hoffen in diesem Zusammenhang auf ein Ende der Teuerungswelle und auf ein Nachlassen der schwelenden Zinssorgen.

Unter dem Strich dürfte sich die Gemengelage am deutschen Aktienmarkt weiterhin als angespannt erweisen. Mit rund 12.248 Zählern tritt der DAX 40 nahezu auf der Stelle.

Inflation sinkt in Deutschland auf 4,5 Prozent – trotz anziehender Ölpreisnotierungen

Die Teuerung ist in der Bundesrepublik Deutschland im September kräftig gesunken. Nach einer ersten Schätzung ging die Rate auf 4,5 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am heutigen Donnerstag mitteilte. Im August lag der Preisdruck noch bei 6,1 Prozent, nach zuletzt 6,2 Prozent im Juli. Im Oktober und November 2022 hatten die Verbraucherpreise mit 8,8 Prozent ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht.

Trotz steigender Ölpreisnotierungen in jüngster Vergangenheit gestaltet sich die Inflation im gesamten Euroraum tendenziell rückläufig. Hintergrund dafür ist, dass viele Preise nicht mehr so stark ansteigen wie in der Zeit nach der Coronavirus-Pandemie und wie nach dem Beginn des Ukraine-Russland-Konflikts.