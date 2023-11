Ölpreis (WTI) fällt erneut – die Gründe und Aussichten

Der Ölpreis der Sorte West Texas Intermediate (WTI) büßt zur Wochenmitte rund 1,43 Prozent auf 76,17 Dollar je Barrel ein. Damit knüpft der Preis an seiner jüngsten Verlustserie weiter an. Als ein Belastungsfaktor fungiert nicht zuletzt der wiedererstarkte US-Dollar.

Robuster US-Dollar drückt auf die Nachfrage – USA und China plagen Wachstumssorgen

Da Rohöl in US-Dollar gehandelt wird, verteuert ein höherer Dollarkurs in anderen Währungsräumen den Ölpreis, was nicht zuletzt die Nachfrage dämpft.