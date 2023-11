Deutsche Telekom auf dem Weg gen Norden

Die Deutsche Telekom-Aktie hat sich zuletzt wieder gen Norden orientiert und steht kurz vor einem charttechnischen Kaufsignal. Aber auch fundamental und saisonal ist der DAX-Titel vielversprechend.

Klarerer Outperformer

Die europäischen Telekommunikationsaktien stehen wieder in der Gunst der Anleger. Und einer der bekanntesten Vertreter aus dieser Branche sind die Dividendenpapiere der Deutschen Telekom. In der Relativen Performance-Matrix wird die Kursentwicklung der Telekom-Werte mit der des Subindex Stoxx 600 Telecommunication verglichen und in die Matrix eingetragen. Aktien, die sich im zweiten Quadranten befinden, weisen sowohl auf Sicht der letzten vier Wochen als auch der letzten drei Monate eine positive Performance auf. Mit anderen Worten, diese Anteilsscheine überzeugen mit relativer Stärke.