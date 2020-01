DZ BANK – Fresenius: intakte Wachstumstreiber

Werbung

Der Gesundheitskonzern Fresenius sollte in den nächsten Jahren weiterhin von den Wachstumstreibern in der Branche profitieren. Positiv bewerten wir zudem den stabilen und relativ hohen operativen Cashflow.

Gut positioniert und diversifiziert Das Geschäftsmodell des deutschen Gesundheitskonzerns zeichnet sich durch eine geringe Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung aus. Denn Produkte und Dienstleistungen zur Behandlung von Krankheiten sind auch in gesamtwirtschaftlichen Schwächephasen unverzichtbar. Fresenius ist in vier Geschäftsbereichen tätig und somit relativ breit diversifiziert. Zugleich nimmt das Unternehmen in den vier Bereichen jeweils eine marktführende Position ein. Über die ebenfalls börsennotierte Tochter Fresenius Medical Care (Besitzanteil rund 31%) bietet Fresenius Dienstleistungen rund um die Behandlung von Nierenerkrankungen an. Zweite Säule ist das Klinikgeschäft. Mit Fresenius Helios ist man der führende private Krankenhausbetreiber in Europa. Neben Standorten in Deutschland ist man mit der Tochter Quirónsalud in Spanien aktiv. Diese hat zuletzt ihre Aktivitäten in Kolumbien ausgebaut und ist im Klinikgeschäft aktuell der Wachstumsträger. Im Geschäftsfeld Fresenius Kabi ist der Konzern als Zulieferer für Kliniken tätig. Er stellt ihnen Produkte (u.a. Medikamente, Infusionen, klinische Ernährung) sowie dazugehörige Dienstleistungen zur Verfügung. Die vierte Konzernsäule, Fresenius Vamed (Besitzanteil 77%), ist spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen. Starker operativer Cashflow Wir sehen weiterhin Umsatz- und Ergebnispotenziale in allen Geschäftsbereichen. Die demografische Entwicklung, neue Behandlungsmethoden sowie ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein sind potenzielle Wachstumstreiber. Daher sollte die Nachfrage an professionellen Dienstleistungen im Gesundheitsbereich auch künftig hoch bleiben. Fresenius ist mit seinen vier Geschäftsbereichen sehr gut für diese Entwicklung positioniert. Fundamental zeichnet sich die Gesellschaft zudem durch einen stabilen und relativ hohen operativen Cashflow aus, was ihr den finanziellen Spielraum gibt, weiterhin Investitionen zu tätigen, um das Geschäft auszubauen. Risiken sehen wir in staatlichen Regulierungen, wobei neben dem Heimatmarkt Deutschland insbesondere die starke Position der Tochter Fresenius Medical Care auf dem US-Markt relevant ist. In beiden Märkten haben zuletzt Gesetzesänderungen zu neuen Herausforderungen geführt, welche insbesondere die Töchter Helios und Fresenius Medical Care betreffen. Im Klinikgeschäft gab es Neuerungen beim sogenannten Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, was ab 2020 u.a. eine Neuregelung der Pflegepersonalkosten vorsieht. In den USA wurde ein Dekret unterzeichnet, welches die Heimdialyse bei Nierenleiden als Alternative zur stationären Behandlung stärkt. Daraus könnte ein Preisdruck auf die Dialysezentren von Fresenius Medical Care resultieren. Die Tochter verfolgt jedoch die Strategie, ebenfalls den Bereich Heimdialyse auszubauen. Aus dem US-Geschäft können zudem negative Währungseinflüsse resultieren. Produktidee: Aktienanleihe auf Fresenius Als alternative Anlagemöglichkeit zu einer Direktanlage stehen Anlegern verschiedene Aktienanleihen mit der Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA als Basiswert zur Verfügung. Ein Beispiel ist eine Aktienanleihe mit Fälligkeit am 21.12.2020 (Rückzahlungstermin), einem Basispreis von 44,843 Euro und einer Zinszahlung von 5,80% p.a. Die Zinszahlung am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 21.12.2020, ist unabhängig von der Wertentwicklung der Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA. Bei Erwerb der Aktienanleihe während der Laufzeit müssen aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichtet werden. Aktuell belaufen sich die Stückzinsen auf 6,66 Euro. Anleger erhalten während der Laufzeit der Aktienanleihe keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert. Die Art und Höhe der Rückzahlung am Rückzahlungstermin ist abhängig von der Wertentwicklung der Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA an der Börse XETRA Frankfurt am 14.12.2020 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis von 44,843 Euro, wird die Aktienanleihe zum Nennbetrag (1.000,00 Euro) zurückgezahlt.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhält der Anleger eine durch das Bezugsverhältnis (22,30) bestimmte Anzahl von Aktien der Fresenius SE & Co. KGaA. Es werden keine Bruchteile von Aktien geliefert. Für diese erhält der Anleger eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Aktienanleihe. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien ist ausgeschlossen. Der Gegenwert der Aktien zuzüglich des Ausgleichsbetrags wird unter dem Nennbetrag liegen. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien der Fresenius SE & Co. KGaA am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein , wenn der Schlusskurs der Aktie , die der Aktienanleihe zugrunde liegt (Basiswert), an der maßgeblichen Börse am Bewertungstag (Referenzpreis) null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar. Stand: 10.01.2020

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

Aktienanleihe Classic 5,8% 2020/12: Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA DF8JFC // Quelle: DZ BANK: Geld 14.01. 14:23:16, Brief 14.01. 14:23:16 99,05% 99,15% -1,01% Basiswertkurs: 47, 945 EUR Geld in % Brief in % Diff. Vortag in % Quelle: Xetra, 14:07:33 Basispreis 44,843 EUR Abstand zum Basispreis in % 6,63% Barriere Abstand zur Barriere Zinssatz in % p.a. 5,80% p.a. Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 22,30

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

