Wochenausblick: DAX kippt. BIP und Bilanzdaten im Blickpunkt!

Der DAX® gab am Freitag die Wochengewinne allesamt wieder ab. Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China schürten die Angst, dass sich die konjunkturelle Erholung der Weltwirtschaft möglicherweise verzögert. Dies drückte trotz teils guter Unternehmensergebnisse auf die Kauflaune der Investoren. So schloss der DAX® mit einem leichten Wochenminus von knapp 0,6 Prozent bei 12.840 Punkten und der EuroStoxx®50 1,6 Prozent leichter bei 3.310 Punkten. Kommende Woche prasselt ein wahrer Datenreigen auf die Marktteilnehmer ein. Zudem stehen wichtige Konjunktur- und Stimmungskalender zur Veröffentlichung an.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen in Europa zum Wochenschluss wieder an. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen verbesserte sich um vier Stellen auf -0,44 Prozent. Die Rendite für vergleichbare US-Papiere schloss bei 0,588 Prozent. Edelmetalle zündeten in der abgelaufenen Woche ein wahres Feuerwerk. Der Goldpreis stieg über die Marke von 1.900 US-Dollar und damit in den Bereich des Rekordniveaus von 2011. Die Notierungen für eine Unze Silber kletterten auf rund 23 US-Dollar – den höchsten Stand seit Oktober 2013. Palladium und Platin ließen sich von der guten Stimmung ebenfalls anstecken. Der Ölpreis könnte derlei Impulse durchaus gebrauchen. Seit Wochen klebt der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil an der 43 US-Dollarmarke. Bei jeder Erholung schlagen die Bären wieder zu und drücken den Preis. Von Langeweile kann am Devisenmarkt keine Rede sein. Der Euro/Dollar-Kurs stieg im Vergleich zur Vorwoche um knapp 2 Cents auf 1,163 US-Dollar – dem höchsten Niveau seit 2018.

Unternehmen im Fokus

Die abgelaufene Woche war stark von Unternehmensmeldungen geprägt. BASF, Brenntag, Continental, Daimler und Jungheinrich konnten dabei positiv überraschen. Dies schlug sich entsprechend im Aktienkurs nieder. Ebenfalls hoch im Kurs standen Goldminenaktien – abzulesen am BANG Index, der vier der größten Goldminenwerte enthält. Weiterhin schwach entwickelten sich hingegen die Aktien des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines, Deutsche Lufthansa und Fraport.

Kommende Woche werden aus Deutschland unter anderem Airbus, Delivery Hero, Deutsche Börse, Fresenius, Fuchs Petrolub, Linde, ProSiebenSat1, Puma, SAP und VW Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Aus dem übrigen Europa stehen die Zahlen von BNP Paribas, Carrefour, Danone, Enel, FiatChrysler, Kering, LVMH, Michelin, Nestlé, Nokia, PSA, Sanofi, Total und Vivendi und aus den USA die Daten von Alphabet, Amazon, AMD, Amgen, Apple, eBay, ExxonMobil, Facebook, General Electric, General Motors und Pfizer im Fokus der Investoren.

Wichtige Termine