Tagesausblick für 25.05.: DAX taucht ab. Euro/US-Dollar im Aufwind!

Die Aktienindizes setzten ihre Pendelbewegung der zurückliegenden Tage heute fort. Nach den gestrigen Kursgewinnen ging es somit heute wieder nach unten. Aktuell ist es schier unmöglich, die bestehenden Unsicherheits- und Belastungsfaktoren für einen längeren Zeitraum auszublenden. Bestens abzulesen am Nasdaq-100. Der technologielastige Index hat inzwischen rund 25 Prozent gegenüber dem Allzeithoch verloren. Ein Ende der Seitwärtsbewegung bei den europäischen Leitindizes ist aktuell noch nicht in Sicht.

Das Zünglein an der Waage könnte der Rentenmarkt sein. Nach einer kurzen Konsolidierung der Renditen in der zweiten Maiwoche haben sie sich inzwischen auf weiterhin hohem Niveau festgesetzt. Nachdem EZB-Chefin Christine Lagarde die Märkte nun erneut auf eine mögliche Zinserhöhung im Juli verbereitet hat, besteht aktuell keine große Hoffnung auf eine Entspannung am Rentenmarkt und entsprechend positive Impulse für den Aktienmarkt.

Die Notierungen für Gold und Silber zeigten sich heute fester. Allerdings ohne große Sprünge. Dies gilt auch für den Ölpreis, der sich im Bereich des April- und Maihochs festgesetzt hat. Wie in den zurückliegenden Tagen bereits an dieser Stelle berichtet, steht der Euro/US-Dollar-Kurs im Fokus. Mit einem weiter nachgebenden Zinsspread bekam der Wechselkurs die entsprechende Unterstützung für einen Sprung über die Marke von 1,07 US-Dollar.

About You meldete heute finale Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und gab Prognosen für das Geschäftsjahr 2022/23 bekannt. Bei den Anlegern kam die Meldung jedoch nicht gut an. Vielmehr verlor die Aktie knapp zehn Prozent. Hugo Boss will den Umsatz bis 2025 auf vier Milliarden Euro steigern und setzt dabei vor allem auf die Millenials und Frauen. Die Aktie sank dennoch unter die Unterstützungsmarke von EUR 48,75. Siemens Energy plant einen größeren Umbau des Konzerns. Bereits in den zurückliegenden Tagen wurde bekannt, dass die restlichen Anteile an Siemens Gamesa übernommen werden sollen. Die Investoren beobachten die aktuelle Entwicklung mit Wohlwollen. Heute legte das Papier deutlich zu.

Morgen werden unter anderem Aroundtown, Nvidia und Tele Columbus Zahlen zum zurückliegenden Quartal vorlegen. Darüberhinaus laden unter anderem Aixtron, EssilorLuxottica, Lanxess, Meta Platforms, Renault, Safran und Totalenergies zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für Juni

Deutschland – BIP Q1, detailliertes Ergebnis

Deutschland – Bruttoinlandsprodukt, Q1 2022

Deutschland – Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), März 2022

Europa – Rede von EZB-Direktor Panetta zur Normalisierung der Geldpolitik

Europa – EZB veröffentlicht Financial Stability Review

Frankreich – Verbrauchervertrauen, Mai

USA – Auftragseingang Langlebige Güter, April

USA – Fed veröffentlicht Protokoll der Zinssitzung vom 4/5. Mai

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.200/14.300/14.500 Punkte Unterstützungsmarken: 12.620/13.100/13.380/13.600/13.850 Punkte Der DAX® konnte das Aufwärtsmomentum von gestern nicht konservieren und prallte an der Marke von 14.200 Punkten ab. Nach einer Stabilsierung bei rund 14.050 Punkten folgte am Nachmittag noch einmal Druck von den Bären. So schloss der Leitindex im Bereich des Tagestiefs bei 13.900 Punkten. Unterstützung findet der Index bei 13.850 Punkten. Solange diese Marke hält, besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 14.200 Punkte. Andernfalls droht eine weitere Verkaufswelle bis 13.380 Punkte. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 13.01,2021 – 23.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 24.05.2014– 23.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

