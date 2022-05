Eckert & Ziegler profitiert von Wachstumschancen im Bereich Nuklearmedizin!

Werbung

Eckert & Ziegler gilt als einer der führenden Spezialisten im Bereich Nuklearmedizin. Da schwach radioaktive Substanzen nicht nur in der Diagnostik, sondern immer öfter auch bei der Behandlung von schwerwiegenden Erkrankungen wie Krebs eingesetzt werden, bieten sich für Eckert & Ziegler als Branchenprimus mittelfristig exzellente Aussichten im operativen Geschäft.

Nuklearmedizin eröffnet neue Möglichkeiten bei der Behandlung von Krebs und anderen schweren Erkrankungen!

Nuklearmedizin gilt als eines der spannendsten Themengebiete in der modernen Medizintechnik, da sich nach Einschätzung vieler Mediziner neue Möglichkeiten im Kampf gegen schwere Erkrankungen wie Krebs eröffnen. Neben der klassischen Strahlentherapie, bei der Krebszellen gezielt mit radioaktiver Bestrahlung behandelt werden, bietet der Einsatz von schwach radioaktiven Substanzen gute Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung der oft tödlichen Erkrankung. Dabei wird das durch Krebszellen befallene Gewebe durch sogenannte SEED-Implantate, die sogenannte Theranostika enthalten, gezielt über einen längeren Zeitraum behandelt. Dies erhöht nicht nur die Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung, sondern ist auch mit deutlich geringeren Nebenwirkungen verbunden, da gesunde Gewebezellen weit weniger stark geschädigt werden.

Eckert & Ziegler – Führend bei Theranostika und Radio-Diagnostika

Die Berliner Holding-Gesellschaft gehört zu den weltweit führenden Herstellern schwach radioaktiver Substanzen wie Gallium-68, Yttrium-90 oder Lutetium-177. Solche werden für die Herstellung von Theranostika und sogenannten Radio-Diagnostika verwendet, welche wiederum in der Diagnostik zur Markierung von erkrankten Gewebezellen verwendet werden. Da viele Schwergewichte aus der Pharma-Branche wie Bayer, Novartis oder Ipsen sowie zahlreiche Krankenhäuser und Fachkliniken zum Kundenkreis von Eckert & Ziegler gehören, bieten sich für den Berliner Medizintechnik-Konzern mittelfristig exzellente Wachstumsaussichten. Denn laut einer Erhebung der Experten von Market Data Forecast dürfte der Markt für Theranostika-Präparate aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bis 2027 jährlich um 12,2 % zulegen.

Führend bei SEED-Implantaten zur Behandlung von Prostatakrebs

Auch bei der Entwicklung neuer Präparate und Behandlungsmethoden gehören die Berliner zu den Top-Playern in diesem vergleichsweise jungen Medizintechnik-Segment. Technologisch führend ist man bei sogenannten SEED-Implantaten, die mittlerweile in vielen Ländern als Standard-Therapieverfahren für die Behandlung von Prostatakrebs eingesetzt werden. Dabei werden Millimeter kleine, schwach radioaktive Titanröhrchen in die Prostata eingebracht, wobei dieses Verfahren im Vergleich zur direkten Bestrahlung geringere Nebenwirkungen aufweist und gleichzeitig die Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung deutlich erhöht. Da die Kosten für SEED-Implantate sowohl zur stationären als auch zur ambulanten Behandlung von Prostatakrebs seit Anfang 2021 von den gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland übernommen werden, bieten sich für Eckert & Ziegler in diesem hochmargigen Segment gute Wachstumsaussichten, da die Konzerntochter BEBIG zu den führenden Anbietern dieser SEED-Implantate in Europa gehört. Neue Perspektiven eröffnen sich in diesem Zusammenhang mit der durch die US-Gesundheitsbehörde FDA vergebene Zulassung für die von Novartis entwickelte Pluvicto-Therapie für eine spezielle Form von Prostatakrebs. Denn Eckert & Ziegler gehört zu den weltweit führenden Herstellern des für dieses Therapieverfahren benötigten Theranostikums Lutetium-177 und beliefert auch den schweizerischen Pharma-Branchenprimus mit dem Radioisotop.

Liefervereinbarung mit Sirtex Medical um fünf Jahre erweitert

Spannende Perspektiven eröffnen sich für Eckert & Ziegler auch in Zusammenhang mit neuen Verfahren zur Behandlung von Leberkrebs. Hier gehört der australische Medizintechnik-Konzern Sirtex Medical zu den Protagonisten bei der Entwicklung neuer Therapieansätze. Das von Sirtex Medical entwickelte Sirtex SIR-Spheres Y-90 Mikrosphären-Verfahren ist bereits in mehr als 50 Ländern für die Therapie von Leberkrebspatienten zugelassen und gilt als eines der chancenreichsten Therapieverfahren für diese meist tödlich verlaufende Krebserkrankung. Dabei werden winzige, radioaktive Kügelchen direkt in die Lebertumore eingebracht, um damit die Krebszellen gezielt zu bekämpfen, wobei das umliegende Gewebe bei der Behandlung geschont wird. Eckert & Ziegler liefert das für die Sirtex-Mikrosphären benötigte Radioisotop Yttrium-90 an Sirtex Medical. Ein entsprechendes langfristiges Lieferabkommen mit dem australischen Medizintechnik-Konzern wurde Ende März dieses Jahres deutlich ausgeweitet, nachdem die chinesischen Gesundheitsbehörden die Zulassung der Sirtex-Mikrosphären für die Behandlung von Leberkrebs erteilt hatten.

Eckert & Ziegler operativ auf Kurs, Jahresprognose bestätigt

Auch operativ läuft es bei Eckert & Ziegler rund. Dies belegen die zuletzt vorgelegten Geschäftszahlen für das erste Quartal. Demnach verbesserten sich die Umsatzerlöse auf 49,9 Mio. Euro (Vorjahr: 44 Mio. Euro), wobei man vor allem im Kerngeschäftsfeld mit Radioisotopen ein deutliches Umsatzplus von 31 % vorzuweisen hatte. Beim Nettogewinn hatte man erwartungsgemäß einen deutlichen Rückgang von 13,8 auf 6,5 Mio. Euro zu verzeichnen, nachdem man im Vorjahresquartal einen hohen positiven Einmaleffekt im Zuge des Verkaufs des Strahlentherapie-Geschäfts verbucht hatte. Da die Nachfrage nach Theranostika und Radio-Pharmazeutika weiter anzieht, bestätigte Eckert & Ziegler im Anschluss seine Jahresprognose und rechnet trotz des schwierigen Marktumfelds weiterhin mit einem Umsatz von rund 200 Mio. Euro sowie einem Nettogewinn von rund 38 Mio. Euro. Im Jahr 2021 hatte man noch einen Gesamtumsatz von 180,4 Mio. Euro sowie einen Nettogewinn von 34,5 Mio. Euro erzielt. Auch aus technischer Sicht hat sich das Chartbild bei Eckert & Ziegler zuletzt deutlich aufgehellt. Nach der mehr als 60%igen Korrektur vom Allzeithoch bei 140 Euro könnte die Aktie mit dem Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch in eine Aufwärtserholung wechseln.

Stand: 30.05.2022

Redakteur: Martin Springmann, TraderFox GmbH

Redigierend: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH

Hinweis auf potenzielle Interessenskonflikte finden Sie auf https://compliance.traderfox.de/#/