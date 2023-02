Dem Dax droht nach den jüngsten Gewinnen am Freitag ein Rücksetzer. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,6 Prozent auf 15.424 Punkte, womit er auf einen moderaten Wochenverlust zusteuert. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Freitag ebenfalls etwas schwächer erwartet.

Bereits am Vortag hatte der Dax den wieder hochgekochten Zinssorgen Tribut gezollt und nach einem Hoch seit rund einem Jahr nur einen Teil seiner Gewinne ins Ziel gerettet. Die Experten der Credit Suisse sehen die Anleger bereits in Habachtstellung vor den US-Verbraucherpreisdaten am Dienstag. Sie sind ein maßgeblicher Faktor für die Geldpolitik der US-Notenbank.

An den Börsen in Übersee lastete die Zinsangst auf der Stimmung: In New York war es am Donnerstag nach dem europäischen Handelsende weiter bergab gegangen, und auch an den asiatischen Märkten überwogen zuletzt die Verluste.

Adidas stürzt ab

Die Adidas-Aktie sackte nach Zahlen und einem mauen Ausblick vorbörslich um 13 Prozent ab. Der Sportartikelhersteller erwartet auch 2023 Belastungen durch die Kündigung der Partnerschaft mit dem umstrittenen Rapper Kanye West. Man prüfe weiterhin verschiedene Optionen zur künftigen Nutzung seines Bestands an aus der Partnerschaft entstandenen Yeezy-Produkten, jedoch sei mit einem beträchtlichen negativen Effekt bei einem ausbleibenden Verkauf zu rechnen, heißt es. Adidas erwartet einen Rückgang des währungsbereinigten Umsatzes im hohen einstelligen Prozentbereich sowie im schlimmsten Fall einen operativen Verlust von 700 Millionen Euro.

Einem Händler zufolge wäre es der erste Verlust der Herzogenauracher seit über 30 Jahren. Mehrere Analysten kommentierten die Nachrichten ebenfalls negativ. Das Analysehaus Jefferies strich in Reaktion darauf seine Kaufempfehlung für die Aktie.

Gestiegene Kosten und Probleme in China belasteten derweil den Start des Medizintechnikkonzerns Carl Zeiss Meditec ins neue Geschäftsjahr. Trotz eines Umsatzanstiegs ging das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) deutlich zurück. Neben höheren Ausgaben etwa für Vertrieb und Marketing sowie für Forschung und Entwicklung drückte in China der Rückgang bei Augenoperationen auf die Marge. Diese fiel laut einem Börsianer noch schwächer aus als befürchtet. In dem Land stand wegen des Corona-Ausbruchs gegen Ende 2022 vielerorts das Leben still.

Zinssorgen belasten Wall Street

Zins- und Konjunktursorgen belasten die US-Aktienmärkte weiter. Die wichtigsten Indizes hatten sich zwar am Donnerstag zunächst etwas von ihren Vortagesverlusten erholt, doch im weiteren Handelsverlauf verließ die Anleger wieder der Mut. Denn einmal mehr hatte ein Notenbank-Vertreter auf die Notwendigkeit zusätzlicher Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation hingewiesen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,73 Prozent auf 33.699,88 Punkte.

Asiens Börsen überwiegend schwach

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen in den USA dämpfte die Stimmung der Anleger. In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Plus von 0,3 Prozent etwas höher.

Verluste von 0,8 Prozent verzeichnete hingegen zuletzt der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen. Der Hongkonger Hang-Seng-Index büßte 1,9 Prozent ein.

Renten

Bund-Future 136,20 -0,07%

Devisen: Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

Der Euro ist am Freitag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0725 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas höher auf 1,0771 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang stehen unter anderem Wachstumszahlen aus Großbritannien auf dem Programm. Es wird die Entwicklung im Schlussquartal erwartet. Nachdem die britische Wirtschaft bereits im dritten Quartal geschrumpft ist, besteht die Gefahr einer technischen Rezession. Die britische Wirtschaft entwickelt sich derzeit unter den großen Industrienationen mit am schwächsten.

Euro/USD 1,0728 -0,06

USD/Yen 131,5325 -0,07

Euro/Yen 141,1015 -0,12\°

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 84,06 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 47 Cent auf 77,59 Dollar.

Leichte Belastung kam vom Dollar, der gegenüber anderen Währungen leicht aufwertete und damit das in Dollar gehandelte Rohöl wechselkursbedingt verteuerte. Das lastete auf der Nachfrage außerhalb des Dollar-Raums. Ansonsten hielten sich die Impulse zunächst in Grenzen. Nach wie vor besteht am Markt die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung in China, wohingegen die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen großer Notenbanken tendenziell belastet.

Brent 84,07 -0,43 USD

WTI 77,61 -0,45 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 65,30 (69,40) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR COMPUGROUP AUF 56 (54) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT MBB SE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 96 (160) EUR

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 180 (179) EUR - 'NEUTRAL'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 71 (65) EUR - 'BUY'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 190 (185) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES SENKT ADIDAS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 150 (140) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 182 (156) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT HELLOFRESH AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 22 (27) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 100 (105) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SETZT HELLOFRESH AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH' VOR Q4-ZAHLEN

- RBC SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 110 (130) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- SOCGEN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 205 (200) EUR - 'BUY'

- SOCGEN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 155 (140) EUR - 'HOLD'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 508 (460) EUR - 'BUY'

- WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 185 (165) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 174 (167) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR WALT DISNEY AUF 145 (120) USD - 'KAUFEN'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WARNER MUSIC AUF 42 (39) USD - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KELLOGG AUF 67 (68) USD - 'UNDERWEIGHT'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR KELLOGG AUF 73 (72) USD - 'HOLD'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR PHILIP MORRIS AUF 120 (116) USD - 'BUY'

- BARCLAYS SENKT POSTNL AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 1,40 EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 2,30 (2,90) CHF - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT SWISSCOM AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 500 (380) CHF

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GSK AUF 1730 (1580) PENCE - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SHOP APOTHEKE AUF 80 (110) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 5120 (5190) PENCE - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 510,70 (522,10) CHF - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 30 (28) EUR - 'NEUTRAL'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 465 (475) CHF - 'NEUTRAL'

- CREDIT SUISSE SENKT KOMAX AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 308 (300) CHF

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 35 (33) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 85 (80) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ING AUF 17,60 (17) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 261 (250) DKK - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 485 (495) CHF - 'NEUTRAL'

- HSBC SENKT ABRDN AUF 'REDUCE' - ZIEL 185 PENCE

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 125 (115) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 156 (149) DKK - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT SMURFIT KAPPA AUF 'NEUTRAL'(OVERWEIGHT) - ZIEL 3400 (3430) PENCE

- KEEFE, BRUYETTE & WOODS SENKT BANCA GENERALI AUF 'MARKET PERFORM' - ZIEL 36 EUR

- MORGAN STANLEY HEBT EQUINOR AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UW) - ZIEL 360 (260) NOK

- MORGAN STANLEY SENKT SHELL AUF 'UNDERWEIGHT'(EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 2625 (2767) P

- STIFEL SENKT INTERCONTINENTAL HOTELS AUF 'HOLD' - ZIEL 6000 PENCE

- UBS SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 3,10 (3,40) CHF - 'NEUTRAL'

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 185 (190) EUR - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 8,0 (7,5) EUR - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4,9 (4,6) EUR - 'BUY'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 26,0 (24,5) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 500 (550) CHF - 'OVERWEIGHT'

- WDH/RBC SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 3,0 (3,5) CHF - 'SECTOR PERFORM'

Termine Unternehmen

06:00 CHE: EMS Chemie, Jahreszahlen (8.00 Pk)

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Aker ASA, Jahreszahlen

07:00 NOR: Schibsted, Jahreszahlen

07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen

JPN: Mazda Motor, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

02:30 CHN: Erzeuger- und Verbraucherpreise 01/23

08:00 DEU: Außenhandel 12 und Jahr 2022 (detailliert)

08:00 GBR: BIP Q4/22

08:00 GBR: Handelsbilanz Q4/22

08:00 GBR: Industrieproduktion 12/22

08:45 FRA: Löhne Q4/22

10:00 ITA: Industrieproduktion 12/22

16:00 USA: Universität of Michigan, Stimmungsindex 12/23

EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark, Schweiz

EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland, Ukraine

Sonstige Termine

15:00 EUR: EZB-Direktorin Schnabel bei Twitter in einer Frage-und-Antwort-Runde

BEL: EU-Gipfel - 2. und letzter Tag, Brüssel

Redaktion onvista/dpa-AFX