Cisco Systems stark, Commerzbank überrascht, Nestle robust, Ingmar Königshofen

Der DAX kann den Schwung vom Vortag fortsetzen und ähnlich wie die Wall Street, die etwas brisanten Inflationsdaten aus den USA, positiv interpretieren. Damit näherten wir uns heute bis auf 20 Punkte dem Jahreshoch, was erst vor wenigen Tagen eingestellt wurde.

Mit Ingmar Königshofen sprechen wir über das Marktverhalten und vor allem über das Sentiment, was weiterhin sehr euphorisch ist. Dies wird teilweise durch die Quartalszahlen unterstrichen und angeheizt, so am gestrigen Abend durch die Ergebnisse des Netzwerkausrüsters Cisco Systems. Nicht nur grundsolide, sondern auch für das Gesamtjahr positiv präsentierte sich die Firma und hatte beim Anstieg des Aktienkurses nachbörslich etwas zu feiern.

Dies können auch Commerzbank-Aktionäre tun. Mit den besten Zahlen seit 15 Jahren steht das Unternehmen wieder sehr gut da und kann auch Staatshilfen weiter abtragen. Aktionäre freuen sich daher über das aktuelle Zahlenwerk und spekulieren darauf, ob die Commerzbank wieder in den DAX zurückkehrt.

Dritter Wert in der heutigen Besprechung ist der Nahrungsmittelhersteller Nestlé. Umsatzsteigerungen und auch starke Gewinne untermauern den Aktienkurs, der sich fest präsentiert. Hier spielt auch die Weitergabe der Kosten an die Kunden eine große Rolle. Ein Vorgehen, was Zukunft hat? Wir hinterfragen dies kritisch und schauen in die aktuelle Bilanz.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.