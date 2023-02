Dow Jones Industrial Average® - Starkes H1 – Money Management entscheidend

Hier haben wir vor allem den Dekaden- und den US-Präsidentschaftszyklus im Auge. Besonders in der ersten Jahreshälfte signalisieren die beiden bekanntesten Zyklen überhaupt saisonalen Rückenwind. Unter dem Strich war die Zyklik bei der Erstellung unseres Jahresausblicks nicht nur eines der Kernargumente für eine starke 1. Jahreshälfte 2023, sondern begünstigt aktuell auch den Ausbau der Erfolgsserie vom Jahresauftakt. Mit anderen Worten: Der Markenkern der Technischen Analyse, wonach Kursavancen weitere Kursavancen nach sich ziehen, wird in 2023 sowohl durch den Dekaden- als auch durch den US-Präsidentschaftszyklus bestätigt. Dennoch gilt es, das Risikomanagement keineswegs zu vernachlässigen. Schließlich werden in der Euphorie oftmals die größten Fehler begangen. Beim DAX® bietet sich die Ausbruchszone bei 15.000/14.800 Punkten als Stop-Loss an. In den USA kam es beim S&P 500® jüngst zu einem positiven Schnittmuster zwischen der 50- und der 200-Tages-Linie (akt. bei 3.973/3.944 Punkten). Diese als „golden cross“ bekannte Weichenstellung liefert ein weiteres Pro-Argument und sollte im Umkehrschluss nicht mehr verletzt werden. Mit diesen Stop Loss-Marken sichern sich Investorinnen und Investoren zumindest einen Teil der fulminanten Jahresauftaktgewinne.

Dow Jones Industrial Average® (Daily)

Quelle: macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

