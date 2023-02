DAX stark nach NVIDIA-Zahlen | Auswirkungen Infineon | Baidu und Alibaba

Der DAX nimmt den gestrigen Schwung nach den NVIDIA-Quartalszahlen direkt auf und kann mit einer Kurslücke in den Handel über der 15.400er-Marke starten. Dieser Sprung war gestern nicht zu finden, aber immerhin eine dynamische Erholung von den Tiefs um rund 150 Punkte.

Mit Andreas Bernstein blicken wir nicht nur auf das aktuelle DAX-Chartbild, sondern insbesondere auf die Indexstände von der Wall Street. Hier warteten Anleger auf das FOMC-Protokoll gestern und konnten sich überwiegend nicht für einen Trend entscheiden. Der Nasdaq notierte im Plus, der Dow Jones im Minus.

Nachbörslich wartete dann NVIDIA mit einem Jahresumsatz auf, welcher kein Minus enthielt und damit auf dem 2021er-Level lag. Im startenden Quartal sollen die Umsätze wieder anziehen. Dies war neben der starken Positionierung im Grafikkartenbereich ein Grund, dass die Aktie nachbörslich um rund neun Prozent anzog. Wie skizziert sich dies im Chartbild und wie wirkt sich dies auf den Kurs von Infineon im DAX aus?

Ein weiterer Bereich mit Quartalszahlen ist Baidu. Die chinesische Suchmaschine ist ebenfalls stark im Bereich der Künstlichen Intelligenz vertreten und konnte mit dem Gewinn überzeugen, auch wenn der Umsatz leicht nachgab. Welche Daten stehen in dem Sektor noch an? Alibaba soll heute in News York Zahlen vorlegen und die Anleger überzeugen. Das Mittel der Prognosen zeigen wir ihnen direkt hier neben einer Würdigung des Chartverlaufs auf.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.