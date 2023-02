Goldpreis droht Rutsch unter 1.800 Dollar – Inflationszahlen im Fokus

Inflations- und Zinssorgen könnten auch in der neuen Handelswoche die Lage am Goldmarkt maßgeblich beeinflussen. Nachdem starke US-Daten in der vergangenen Handelswoche die Zinsfantasien befeuerten, dürften Anleger auch in den kommenden fünf Tagen etwaige Wirtschaftsdaten nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen.

Am Montagmorgen kostet eine Feinunze des Edelmetalls rund 1.811 Dollar und damit unverändert im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstags.

Robuste Daten zur US-Inflation und Verbrauchervertrauen verprellen Anleger

Stärker als erwartete US-Wirtschafsdaten zur Inflation und zum Verbrauchervertrauen haben Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks am vergangenen Freitag verprellt. Der durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) stark beachtete PCE-Deflator stieg im Januar im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent und damit deutlich stärker als erwartet (0,4 Prozent). Gegenüber dem Vorjahresmonat legten die Preise um 4,7 Prozent zu, welche damit die Prognosen in Höhe von 4,4 Prozent übertrafen.