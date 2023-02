Renditen klettern auf Jahreshochs

Bund-Renditen testen Höchststände

Wirtschaftsvertrauen im Euroland

Heute US-Konsumentenvertrauen

Wichtige Hinweise

Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und Liechtenstein. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen.



Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.



Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.



Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.



Herausgeber

Landesbank Baden-Württemberg

Am Hauptbahnhof 2

70173 Stuttgart





Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sprang im Tagesverlauf gestern auf ein Jahreshoch von über 2,55% und markierte ihren höchsten Stand seit August 2011. Bereits am Freitag war die Rendite zweijähriger deutscher Staatstitel erstmals seit 2008 über die Marke von 3,0% emporgeschnellt. Der zum Jahresanfang noch vorherrschende Trend sinkender Bund-Renditen hat sich also umgekehrt. Ursächlich dafür sind eingetrübte Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Zinserhöhungsphasen von EZB und Fed. Die jüngst veröffentlichten US-Inflationsdaten schürten Zweifel an einem schnellen Nachlassen der Inflation. Außerdem hellen sich die Konjunkturaussichten langsam aber stetig auf. Aus Sicht der EZB schwindet dadurch die Chance auf inflationsdämpfende Effekte in Folge einer schwachen Wirtschaft. Zudem wachsen die Sorgen vor einer Preis-Lohn-Spirale angesichts hoher Lohnforderungen der Gewerkschaften. In den USA vergrößern sich die Sorgenfalten der Notenbank, weil der Arbeitsmarkt bisher der Bremswirkung steigender Zinsen weitgehend trotzt. Der Anstieg der Bund-Renditen zog auch andere Anleihe-Segmente mit nach oben. So kletterte beispielweise die Rendite von Covered Bonds in der Euro-Währung auf 3,5%. Und EUR-Unternehmensanleihen im Investmentgrade überschritten wieder die Marke von 4,0%.Das gestern veröffentlichte Wirtschaftsvertrauen im Euroraum sank geringfügig von 99,8 (revidierter Wert) auf 99,7 Punkte. Die Konsensprognose hatte für den Februar einen Anstieg erwartet. Ursächlich für den Rückgang war das verschlechterte Sentiment bei Industrie und Dienstleistungen, während sich das Vertrauen der Verbraucher leicht verbesserte (von -20,7 auf -19,0 Zähler).Heute stehen vor allem Makrodaten aus den USA auf dem Programm: Während die monatliche Entwicklung der Hauspreise leicht rückläufig erwartet wird, prognostiziert der Konsens für den Chicago Einkaufsmanagerindex eine leichte Verbesserung. Im Mittelpunkt steht anschließend das US-Konsumentenvertrauen, bei dem wir – wie schon in der Eurozone – mit einem leichten Anstieg rechnen. Die Aktienmärkte starteten gestern freundlich in die Woche und konnten einen Teil der Verluste aus der Vorwoche wieder aufholen. In Asien gab es heute Morgen nochmals ein leichtes Plus. Die Futures deuten auch für den europäischen Markt einen leicht positiven Start an.