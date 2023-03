FTSE ASE Large Cap - Endlich die erfolgreiche Bodenbildung!

„Alles nimmt ein gutes Ende für denjenigen, der warten kann!“ Aktuell passt dieses bekannte Zitat bestens auf den Chartverlauf der griechischen Standardwerte. Hier gipfelte die Abwärtsbewegung seit September 1999 in zwei Tiefpunkten in den Jahren 2016 und 2020 bei 1.075/1.136 Punkten, welche mittlerweile einen großen Doppelboden definieren. Dank des zuletzt erfolgten Spurts über die Hürden bei knapp 2.400 Punkten kann die gesamte Kursentwicklung der letzten acht Jahre letztlich als strategische, untere Umkehr interpretiert werden (siehe Chart). Die Bedeutung des erfolgten Ausbruchs wird noch zusätzlich durch die 38,2%-Korrektur des letzten Baisseimpulses (2.366 Punkte) untermauert. Aus der Höhe der diskutierten Trendwendeformation ergibt sich ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 1.300 Punkten bzw. ein Kursziel im Bereich von knapp 3.700 Punkten. Jenseits dieser langfristigen Zielmarke steckt das 2014er-Hoch bei 4.455 Punkten eine weitere nennenswerte Barriere ab. Um die beschriebene Trendwende in Zukunft nicht mehr zu negieren, gilt es die Ausbruchsmarken bei 2.384/2.371 Punkten nicht mehr zu unterschreiten.

FTSE ASE Large Cap (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart FTSE ASE Large Cap

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

