S&P 500® - Starker Januar, schwacher Februar – und nun?

Zu Jahresbeginn hatten wir den starken Jahresauftakt an den Aktienmärkten mehrfach positiv hervorgehoben. Das Ergebnis der damaligen Auswertungen war stets das gleiche. Eine Basisannahme der Technischen Analyse, wonach Stärke weitere Stärke nach sich zieht wurde untermauert. Deshalb erreichte uns diese Woche völlig zu Recht die Nachfrage eines institutionellen Investors: Hat sich diese Einschätzung nach den Kursverlusten vom Februar verändert? Zunächst zur Klarstellung: Hierzulande war der Februar keinesfalls schwach, denn beim DAX® ergaben sich in den zurückliegenden vier Wochen Anschlussgewinne von 1,6 %. Beim S&P 500® ergibt sich aufgrund des Kursabschlags von 2,5 % zweifelsohne ein anderes Bild. Auf Basis der Daten seit 1960 haben wir deshalb untersucht, wie oft die amerikanischen Standardwerte im Januar um mindestens 5 % zulegen konnten und es im Anschluss im Februar zu Kursverlusten kam. In aller Deutlichkeit: Bei Anwendung dieser Kriterien bleiben nur fünf Jahre übrig: 1963, 1976, 1980, 1989 und 2018. Trotz der Februardelle brachten vier dieser fünf Jahre in den restlichen zehn Monaten bis zum Jahresende deutliche Kursgewinne – im Durchschnitt von knapp 12 % (siehe Grafik). Die o. g. Grundthese der Technischen Analyse behält also ihre Gültigkeit.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

