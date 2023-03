Für Wienerberger ging der Preis heute nach oben

Für Wienerberger lief es heute gut.

Startend mit 27,14 € ging es heute um 0,66 € merkbar nach oben. Bei einem Tagesschlusskurs von 27,50 € hatte die Aktie dann 2,46% gewonnen.

Heute ging es mit eine Lücke nach oben direkt in den Handel. Diese Lücke wurde auch über den Tag nicht mehr geschlossen, der Stückpreis fiel nie unter den Höchstkurs von gestern.

Offenbar etabliert sich bei Wienerberger ein ordentlicher Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 1,51% an.

Ein Wermutstropfen bleibt trotz des positiven Zwei-Tages-Trends doch: Auch wenn Wienerberger gestern einen Zuwachs verzeichnen konnte, war es zeitgleich aber auch der tiefste Tagesabschluss der letzten 30 Tage.

Der Blick auf die vergangenen 12 Monate und die eingebüßten -5,11% überschattet die Freude über den heutigen Gewinn.