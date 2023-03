BVB Aktie steigt vor Ligagipfel gegen FC Bayern über 4-Euro-Marke

Einen Tag vor dem Ligagipfel in der Fußball-Bundesliga steigt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA wieder über die psychologische Marke von 4 Euro.

Nach dem jüngsten Aus in der Königsklasse befindet sich das Papier damit wieder auf Erholungskurs. Anleger hoffen, dass die zuletzt positive Serie in der ersten deutschen Spielklasse auch gegen die Münchner fortgesetzt werden kann.

Für einen Anteilsschein müssen Anleger am Mittag rund 4,12 Euro auf den Tisch legen und damit fast ein Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.

Aktionäre haken Champions-League-Aus ab – alle Augen auf die Bundesliga und DFB-Pokal

Die Enttäuschung über das Ausscheiden aus der UEFA-Champions-League haben Anleger offensichtlich abgeschüttelt. Im Achtelfinale der Königsklasse unterlag der BVB gegen den FC Chelsea Anfang März unter dem Strich im Hin- und Rückspiel. 10,6 Millionen Euro hätte Borussia Dortmund im Falle eines Weiterkommens einstreichen können.

Einen Tag nach dem Aus sackte die Aktie um über acht Prozent ab und erreichte wenige Tage später mit rund 3,75 Euro den tiefsten Stand seit Ende 2022.