BVB schreibt wieder schwarze Zahlen – Aktie rutscht ins Minus

Nach insgesamt drei Verlustjahren infolge der Coronavirus-Pandemie hat Borussia Dortmund zurück in die Gewinnspur gefunden. Somit können Investoren nach Rückkehr der Zuschauer in das Stadion zunächst wieder aufatmen.

Dennoch befindet sich die Aktie am Montagmittag zunächst mit fast einem Prozent bei 4,32 Euro in der Minuszone.

BVB übersteht Corona-Pandemie – Zuschauer finden Weg wieder ins Stadion

Im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende Juni) erzielte der BVB einen Nettogewinn von 9,6 (21/22: minus 31,9) Millionen Euro, wie der börsennotierte Verein am Montag mitteilte. Der Umsatz exklusive der Transfererlöse zog um 19 Prozent auf einen Rekordstand von 418,2 Millionen Euro an. „Wir haben geliefert“, hieß es von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. „Wir haben die Jahre der Finsternis hinter uns gelassen.“