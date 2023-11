DAX 40 Ausblick: Deutsche Inflation sinkt – Anleger fiebern US-Daten entgegen

Rückläufige Teuerungsraten hierzulande, gepaart mit taubenhaften Kommentaren eines Fed-Vertreters, nähren die Zinssenkungsfantasien dies- und jenseits des Atlantiks. Mit großer Spannung dürften Börsianer auf die Veröffentlichung bedeutender Wirtschaftsdaten am morgigen Donnerstag blicken.

Deutsche Inflation fällt auf 3,2 Prozent – Zinssenkungsfantasien forcieren sich

Indes hat sich die deutsche Teuerung im November weiter abgeschwächt. So lag die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 3,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten mitteilte.

Im November 2022 hatte die Jahresteuerung mit 8,5 Prozent fast doppelt so hoch gelegen. Mit 4,4 Prozent im Oktober lag die Teuerung bei 4,4 Prozent und damit erstmals seit Februar 2022 wieder unter der 5-Prozent-Marke. Die finalen Zahlen werden am 5. Dezember kommuniziert.