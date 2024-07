Goldpreis: Konsolidierung setzt sich weiter fort!

Die Lage: Starker US-Dollar sorgt für Abgabedruck – Geopolitische Spannungen weiter im Fokus!

Die Goldpreisnotierungen präsentierten sich in den vergangenen Wochen erneut schwächer. Hier sorgte erneut die Stärke des US-Dollars für Abgabedruck. Angesichts der weiter bestehenden Inflationssorgen in den USA gehen viele Marktbeobachter davon aus, dass die US-Notenbank bis auf Weiteres an ihrer restriktiven Geldpolitik festhalten könnte, zumal die Inflationsrate derzeit deutlich über dem Zielwert von 2 % verharrt. Entsprechend konnte der Greenback zuletzt gegenüber anderen Leitwährungen wie dem Euro zulegen. Da Gold wie andere Industrie- und Edelmetalle, wie Silber oder Kupfer, in US-Dollar gehandelt wird, verteuert sich der Kauf von Gold für Investoren außerhalb des US-Dollarraums wie China und Indien. Angesichts der weiter eskalierenden Spannungen im Nahen Osten bleibt Gold als Krisenwährung weiter gefragt. Die israelische Armee hatte zuletzt ihre Angriffe auf Stellungen der Terrormiliz Hamas im Gazastreifen weiter intensiviert, wobei viele Beobachter eine mögliche Eskalation im Nahost-Konflikt für möglich halten. So hatte der Iran die Militäroffensive im Gazastreifen scharf verurteilt und Israel im Falle eines Angriffs auf den Libanon mit einer „massiven Gegenreaktion“ gedroht.

Die Perspektive: Zentralbanken bleiben weiter auf der Käuferseite!

Weiter gefragt bleibt Gold auch bei den internationalen Zentralbanken, die ihre Goldbestände zuletzt trotz der rekordhohen Goldpreisnotierungen weiter aufgestockt hatten. Laut der vom World Gold Council veröffentlichten Erhebung beliefen sich die kumulierten Goldkäufe der internationalen Zentralbanken im April auf 33 Tonnen. Die National Bank of Turkey stockte ihre Goldbestände im April erneut um 8 Tonnen auf, nachdem die türkische Zentralbank ihre Goldvorräte im Vormonat bereits mit 16 Tonnen erhöht hatte. Auch die National Bank of India und Indien waren mit Goldkäufen von 6 Tonnen Gold auf der Käuferseite zu finden, während die polnische Zentralbank ihre Goldreserven um 5 Tonnen aufgestockt hatte. Die People‘s Bank of China hatte laut der vom World Gold Council veröffentlichten Erhebung ihre Goldreserven im April lediglich um 2 Tonnen aufgestockt, nachdem die chinesische Zentralbank ihre Goldreserven in 2023 um kumuliert knapp 231 Tonnen aufgestockt hatte.

Trading-Taktik: Die Goldpreisnotierungen präsentierten sich in den vergangenen Wochen leichter und setzten ihre Konsolidierung fort, nachdem das Edelmetall Mitte Mai bei 2.450 USD ein neues Allzeithoch markiert hatte. Nachdem zuletzt Rücksetzer im Bereich der Marke von 2.300 USD mit Käufen beantwortet wurden, sollte Gold seine übergeordnete Aufwärtsbewegung nun wieder aufnehmen. Es bietet sich daher an, bei Long-Positionen mit einem Stop-Loss im Bereich der Marke von 2.200 USD weiter investiert zu bleiben.