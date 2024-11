Nach dem deutlichen Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt am Vortag als Reaktion auf den US-Wahlsieg Donald Trumps dürften sich die Kurse am Donnerstag stabilisieren. Vorbörslich werden für den Dax moderate Aufschläge erwartet. An der Wall Street hingegen feierten die Börsen Trumps Wahlsieg, die großen Aktienindizes bauten nach dem Handelsschluss hierzulande ihre Gewinne noch aus.

Angesichts der Wahl des Republikaners Trump zum US-Präsidenten und der möglichen Folgen für die deutsche Wirtschaft könnten sich die Anleger zunächst noch zurückhalten. Trumps politische Agenda könnte längerfristig auch das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed beeinflussen. Die wird am Abend ihre Geldpolitik voraussichtlich erneut lockern. Ökonomen erwarten überwiegend eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent.

Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax den deutschen Leitindex mit 19.087 Punkten leicht im Plus. Am Vortag hatte das Börsenbarometer wie schon in der vergangenen Woche ein Abrutschen unter die 19.000-Punkte-Marke knapp vermieden. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte zum Start leicht zulegen.

Das Ende der Ampel-Koalition in Berlin wird derweil gelassen aufgenommen. Laut Thomas Gitzel von der VP Bank sind diese „in Anbetracht der grundlegenden Differenzen unter den Koalitionären eine gute Option für das wirtschaftlich angeschlagene Deutschland“.

Wall Street: Rally nach Trump-Sieg

Der klare Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hat am Mittwoch an den New Yorker Börsen eine Kursrally ausgelöst.

Asiens Börsen durchwachsen

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsamt Richtung gefunden. Die chinesischen Indizes haben zugelegt. Die chinesischen Exporte waren im Oktober stärker als erwartet gestiegen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.381 - 0,25 Prozent Hang Seng 20.960 + 2,06 Prozent CSI 300 4.1445 + 3,02 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 131,53 + 0,03 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,410 + 0,71 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,424 - 0,16 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0742 + 0,06 Prozent USD / JPY 154,12 - 0,29 Prozent EUR / JPY 165,55 - 0,22 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 75,41 USD + 0,49 USD WTI 72,09 USD +0,40 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BIKE24 AUF 2,00 (2,20) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 80 (90) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KRONES AUF 154 (157) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 43,70 (42,70) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 60 (58) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 18,40 (18) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 44 (40) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 49 (51) EUR - 'NEUTRAL'

- PARETO SENKT NEXUS AUF 'HOLD' - ZIEL 70 EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 53 (51) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 37 (36) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES SENKT PALANTIR AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 28 USD

- BERENBERG SENKT ASPEN TECHNOLOGY INC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 250 (265) USD

- RBC SENKT ZIEL FÜR NIKE AUF 80 (82) USD - 'SECTOR PERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR LYFT AUF 18 (13) USD - 'NEUTRAL'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR QUALCOMM AUF 215 (200) USD - 'OUTPERFORM'

- BERENBERG STARTET BLOOMSBURY PUBLISHING MIT 'BUY' - ZIEL 825 PENCE

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 32 (31) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 35 (34) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 82,50 (82,80) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT SODEXO AUF 'HOLD' - ZIEL 80 EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 1415 (1396) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT DIASORIN AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 100 EUR

- MORGAN STANLEY SENKT SCHRODERS AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 358 PENCE

Termine Unternehmen

06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Umsatz (detailliert)

06:45 DEU: Basler, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.0 h Pk, 13.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Knaus-Tabbert, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 h Call)

07:00 DEU: Rational, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Vontobel, Q3-Zahlen (detailliert) und Investor Day

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Compugroup Medical, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 h PK, 11.00 h Analystencall)

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen (14.00 h Analysten- und Pressecall)

07:30 DEU: Manz, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SNP Schneider-Neureither, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dürr, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SGL Group, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen (9.00 h Pk, 10.30 h Analystencall)

07:30 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz

07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen

07:50 DEU: Süss Microtec, Q3-Zahlen

08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3-Umsatz

08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q3-Zahlen

08:00 JPN: Mazda, Q2-Zahlen

10:00 NLD: Qiagen, Pk zu den Q3-Zahlen

12:30 USA: Moderna, Q3-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q2-Zahlen

14:30 NLD: NXP Semiconductors, Investor Day

14:30 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen

22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen

22:05 USA: Airbnb, Q3-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

FRA: Legrand, Q3-Zahlen

ITA: Pirelli, Q3-Zahlen

ITA: Leonardo, Q3-Zahlen

NLD: Euronext, Q3-Zahlen

PRT: EDP, Q3-Zahlen

USA: Hershey, Q3-Zahlen

USA: Pinterest, Q3-Zahlen

USA: Halliburton, Q3-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

CHN: Handelsbilanz 10/24

08:00 DEU: Industrieproduktion 9/24

08:00 DEU: Handelsbilanz 9/24

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/24 (vorab)

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/24

09:00 ESP: Industrieproduktion 10/24

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/24

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Lohnstückkosten Q3/24 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 9/24 (endgültig)

20:00 USA: Fed-Zinsentscheid (20.30 h Pk)

21:00 USA: Konsumentenkredite 9/24

Redaktion onvista/dpa-AFX