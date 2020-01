Aktionäre von ARC Resources erhalten konstante Dividende

Der kanadische Energiekonzern ARC Resources Ltd. (ISIN: CA00208D4084, TSE: ARX) zahlt eine unveränderte monatliche Dividende in Höhe von fünf kanadischen Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre. Die Ausschüttung erfolgt am 17. Februar 2020 (Record date: 31. Januar 2020).

ARC Resources hat seinen Firmensitz in Calgary, Kanada. Der Konzern ist in der Öl- und Gasproduktion tätig. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Verlust von 57,2 Mio. CAD nach einem Gewinn von 45,1 Mio. CAD im Jahr zuvor. Im Gesamtjahr 2018 betrug der Gewinn 213,8 Mio. CAD (Vorjahr: 388,9 Mio. CAD). Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 6,11 Prozent im Minus Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,72 Mrd. CAD (Stand: 15. Januar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de