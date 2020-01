Anleger warten auf Trump-Reaktion nach Vergeltungsschlag

Nach dem Vergeltungsschlag des Iran im Konflikt mit den USA bleiben die Anleger an der Wall Street in angespannter Abwartehaltung. Der Dax hat die Verunsicherung weitgehend abschütteln können und ins Plus gedreht. Die Varta-Aktie ist im freien Fall.

