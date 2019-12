DAX - Käufe in der Weihnachtswoche?

Käufe in der Weihnachtswoche? Mit den Kursgewinnen vom Freitag könnte die Korrektur im Deutschen Aktienindex beendet sein. Startet dieser in der kurzen Weihnachtswoche weiter durch? Die abgelaufene Handelswoche war relativ durchwachsen. Zunächst markierte der Dax ein neues Jahreshoch, um dann in eine Korrektur einzuschwenken. Bis zum Donnerstag gab der Index auf 13.140 Punkte nach, wo sich die Käufer zurückmeldeten. Am Freitag machten diese noch einmal Druck und der Dax ging sogar mit einem ordentlichen Plus aus dem Handel. Zur Schlussglocke notierte der Index bei 13.318 Punkten und lag damit sogar leicht über dem Schlusskurs eine Woche zuvor. Weiterlesen