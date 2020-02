DGAP-News: MidCapMonitor von GCA Altium: Starker Q4-Endspurt im deutschen LBO-Markt 2019 (deutsch)

MidCapMonitor von GCA Altium: Starker Q4-Endspurt im deutschen LBO-Markt 2019

Starkes zweites Halbjahr resultiert in 99 LBO-Finanzierungen in 2019 und übertrifft damit den Vorjahreswert deutlich - Marktanteile von Banken und Debt Funds nahezu gleichauf

München, Frankfurt, Zürich, 07. Februar 2020. Nach dem sehr schwachen ersten Halbjahr 2019 hat der deutsche LBO-Markt im dritten und vierten Quartal deutlich angezogen. Die Zahl der abgeschlossenen Transaktionen stieg im abgelaufenen Jahr auf 99 gegenüber 89 in 2018 - ein Plus von über zehn Prozent. Alternative Finanzierer konnten ihre Marktposition weiter gegenüber klassischen Banken ausbauen - wenn auch nur leicht. Der aktuelle MidCapMonitor der Investmentbank GCA Altium, der regelmäßig Leveraged-Buyout-Finanzierungen mit Kreditvolumen zwischen 20 und 500 Millionen Euro analysiert, weist bei den Debt Funds für das Gesamtjahr 2019 einen Anteil von mehr als der Hälfte am deutschen LBO-Markt aus: Er ist gegenüber 2018 mit 48 Prozent nochmals leicht gestiegen und beträgt nunmehr 52 Prozent. Von den 99 Transaktionen im Jahr 2019 haben Debt Funds 51 Transaktionen erfolgreich umgesetzt. Der Marktanteil der Banken lag mit 48 abgeschlossenen Transaktionen in 2019 bei 48 Prozent und damit leicht unter dem Niveau von 2018 mit 52 Prozent.

Interessant ist hierbei, dass bestimmte Debt Funds bei einigen Transaktionen in 2019 ein Pricing vergleichbar mit Banken darstellen konnten und klassische Banken damit komplett außen vor gelassen wurden. "Bisher können nur einige, wenige alternative Finanzierer mit ihren ,Senior Funds' ein Pricing auf Bankniveau mit einem eher konservativen Leverage anbieten. Allerdings haben in den letzten Monaten viele Debt Funds verstärkt damit begonnen, Gelder für so genannte ,Stretched Senior' Funds einzuwerben. Mit diesem Produkt nähern sie sich dem Preisniveau der Banken weiter an", kommentiert Norbert Schmitz, Managing Director im Frankfurter Büro von GCA Altium, diese Entwicklung. "Mit diesem Schachzug wollen die Debt Funds weiter aggressiv Marktanteile der Banken gewinnen und eines der letzten Argumente für eine Bankfinanzierung kassieren", erläutert Johannes Schmittat, ebenfalls Managing Director von GCA Altium.

Bemerkenswert ist auch, dass die klassischen Banken trotz höherem Wettbewerb durch alternative Finanzierer ihr Terrain in 2019 zwar nicht gänzlich verteidigen konnten, jedoch die Marktanteilsverluste minimal geblieben sind. Dies ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Recaps / Refinancings und Add-on-Finanzierungen im Jahr 2019 mit 44 Prozent gegenüber 2018 (38 Prozent) nochmal zugenommen haben (plus 6 Prozentpunkte). Bei diesen Prozessen ist in der Regel keine aggressive Zeitschiene wie bei Auktionsprozessen vorgegeben, sodass Debt Funds einen wichtigen Wettbewerbsvorteil nicht ausspielen können. Der Anteil der neuen Finanzierungen (Primary und Secondary), bei denen die Debt Funds aufgrund ihrer Geschwindigkeit und höheren Hold Tickets Vorteile gegenüber den Banken haben, ist in 2019 auf 55 Prozent gefallen, ein Minus von sieben Prozentpunkten gegenüber 2018. "Auch wenn die Banken es in 2019 geschafft haben, den Vormarsch der Debt Funds zu verlangsamen erwarten wir, dass die Debt Funds sich weiter mehrheitlich durchsetzen werden - insbesondere auch vor dem Hintergrund der neu eingeworbenen Stretched Senior Funds", so Norbert Schmitz.

Das Schlussquartal 2019 hat allerdings auch gezeigt, dass nicht jede Transaktion aggressiv finanziert werden kann: "Nach dem erfolgreichen zweiten Halbjahr 2019 haben wir beobachtet, dass einige Debt Funds zum Jahresende hin sehr konservativ auftraten", ergänzt Johannes Schmittat. Insbesondere Unternehmen aus zyklischen Branchen mussten einige Absagen hinnehmen.

Die aktivsten Private-Equity-Häuser in 2019 waren Waterland mit neun Transaktionen, gefolgt von der DBAG (7) und Ufenau (5). Auf Bankenseite hat wieder einmal die SEB in diesem Jahr die meisten Transaktionen (14) umgesetzt und liegt deutlich vor der Oldenburgische Landesbank (11) und der Unicredit (9).

Der europäische Gesamtmarkt für Unitranche-Finanzierungen von Debt Funds ist in 2019 mit 246 Transaktionen ebenfalls außerordentlich aktiv gewesen. Dies ist ein Plus von elf Prozent gegenüber den 221 Transaktionen in 2018. Neben Deutschland mit 47 Transaktionen in 2019 (plus neun Prozent) wurden Unitranches auch in Großbritannien (85 Transaktionen, plus 23 Prozent) und Frankreich (53 Transaktionen, plus acht Prozent) intensiv genutzt.

Über GCA Altium GCA Altium ist der europäische Geschäftsbereich von GCA. Die globale Investmentbank bietet unabhängige Corporate-Finance-Beratung auf den Feldern M&A, Kapitalmarkt und Debt Advisory. Mit mehr als 400 Experten an 23 Standorten ist GCA in den wichtigsten Märkten in Amerika, Europa und Asien präsent und unterstützt eine Vielzahl an Mandanten - darunter große Unternehmen und Konzerne, Finanzinvestoren sowie Wachstumsunternehmen. Mehr Informationen: www.gcaaltium.com

Weitere Informationen: IWK Communication Partner Florian Bergmann +49 (89) 2000 30-30 GCA-Altium@iwk-cp.com www.iwk-cp.com

