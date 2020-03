LUFTHANSA - Heute wird gekauft!

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 11,940 € (XETRA)

Was die bullische Reversalkerze an der 11,11er Unterstützung wert sein wird, muss sich noch zeigen. Zunächst müsste die Wochenkerze bullisch bleiben, was am Freitag entschieden wird. Dann müsste in den kommenden Wochen eine nachhaltige Rückkehr über 14 EUR erfolgen. Erst dann entsteht eine Grundlage für eine größere Trendwende nach oben. Für größere Kaufsignale müsste die Aktie wieder nachhaltig über 18,01 und 19,30 EUR klettern.

Vielmehr besteht die Gefahr, dass die Aktie nach einem bärischen Rücklauf bis 12,58 - 13,30 EUR wieder nach unten kippt und den übergeordneten Abwärtstrend weiter fortsetzt. Geht es erneut und nachhaltig unter 11,11 EUR, liegen an der flachen Aufwärtstrendlinie bei 10,33 und darunter am 2016er Tief bei 9,10 EUR die nächsten Abwärtsziele. Von dort aus könnten wiederum Erholungsversuche erfolgen.



Deutsche Lufthansa AG Chartanalyse w

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)