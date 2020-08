In der zurückliegenden Woche ist die Angst zurück an die Börsen gekehrt. Am Donnerstag ist der Dax zeitweise über 4 Prozent ins Minus gerutscht und hat die Sorglosigkeit der Anleger der letzten Wochen wieder in die Realität zurückmanövriert, denn: Die Bilanzssaison zeigt, dass sich die Corona-Krise mit voller Wucht auf die Wirtschaft niederlegt. Eine V-förmige Erholung der Wirtschaft dürfte wohl passé sein.

Vor allem die Konjunkturdaten aus den USA wie Europa haben für einen Schreckensmoment gesorgt. Das annualisierte BIP der USA ist um fast 33 Prozent eingebrochen, das in Frankreich um über 18 Prozent und Deutschland blickt im zweiten Quartal auf ein Minus von 10 Prozent – Alles Negativrekorde.

Für ein wenig Rückhalt haben die übermächtigen Tech-Werte Amazon, Google, Apple und Facebook gesorgt, die anscheinend nichts stoppen kann. Selbst in einem Quartal, indem die Wirtschaft am Boden liegt, haben die Unternehmen glänzend verdient und konnten teilweise erneut Rekordhochs an den Börsen feiern.

Weitere Profiteure in diesem Umfeld waren Assets, die sich als alternativer Wertspeicher anbieten. Gold ist auf einem neuen Rekordhoch und nicht mehr weit von der 2000 Dollar Marke entfernt und auch Bitcoin konnte aus seinem wochenlangen Seitwärtstrend ausbrechen und bis über 11.000 Dollar klettern.

Drei Fragen an Bernecker: Ihre Einschätzung zum bisherigen Verlauf der Berichtssaison, welches Potenzial hat Linde im Bereich Wasserstoff und was würde es bedeuten wenn die US-Tech-Giganten zerschlagen werden?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

ProSiebenSat.1: Licht am Ende des Tunnels ++ Nemetschek: Q2 war besser als befürchtet ++ Gea: Vorherige Sparmaßnahmen helfen in der Corona-Krise ++ Nokia: Jahresprognose angehoben

Berichtssaison: Zahlenflut im Überblick ++ Volkswagen: Corona-Krise trifft VW mit voller Wucht ++ HeidelbergCement: „Solide ins dritte Quartal gestartet“ ++ Fresenius: Jahresziele eingestampft

Deutsche Bank: Erwartungen übertroffen ++ Puma: Umsatz bricht um ein Drittel ein ++ Roche: Rückschlag mit Corona-Medikament ++ BASF: Keine wesentliche Besserung in Q3 in Sicht

Delivery Hero: Jahresprognose wird in die Höhe geschraubt ++ Peugeot: Trotz Corona in der Gewinnzone gehalten ++ Biontech: 500 Millionen Dollar über Kapitalerhöhung ++ Edelmetalle: Gold und Silber weiterhin gefragt

SAP: Das Dax-Schwergewicht kann in der Krise mit guten Zahlen glänzen - IPO für Cloud-Tochter Qualtrics geplant ++ Ryanair: Verluste nicht so schlimm wie gedacht ++ Wirecard: 77 Interessenten fürs Kerngeschäft - Aktie schießt nach oben

Die wichtigsten News aus den USA:

Öl-Sektor: Chevron und ExxonMobil müssen Milliardenverluste hinnehmen - Bei der europäischen Konkurrenz sieht es ähnlich aus

Kodak: Ein Plus von über 1000 Prozent in wenigen Tagen - Was hat es mit der Kursexplosion auf sich?

Google, Apple, Amazon, Facebook - Die Zahlen der Tech-Giganten im Überblick

Paypal: Q2-Zahlen überzeugen - Durch Corona verursachter Online-Boom treibt die Geschäfte stark an - Aktie nachbörslich im Plus

Boeing: Die Verluste sind schlimmer als befürchtet - Produktion wird weiter zurückgefahren

AMD, Ebay, Visa, Amgen, Starbucks - Die Quartalszahlen der US-Werte im Überblick

McDonald’s: Corona macht dem Fast-Food-Giganten weiterhin zu schaffen - Gewinn bricht ein

TSMC: Der Halbleiterhersteller aus Taiwan gehört nun zu den 10 wertvollsten Unternehmen der Welt - Aussichten auf neue Intel-Aufträge beflügeln die Aktie

Die wichtigsten News aus Europa:

Corona-Impfstoff: GlaxoSmithKline und Sanofi fädeln Milliarden-Deal mit US-Regierung ein

Biontech: Weiterer Impfstoff-Deal in der Tasche - Aktie zieht an

MTU: Klares Ziel - Ende 2020 sollen schwarze Zahlen stehen! Aktie kann deutlich klettern

Thyssenkrupp: Verkauf der Aufzugssparte - Vom ersehnten Befreiungsschlag zum Tropfen auf den heißen Stein?

Dax muss schwer einstecken - Berichtssaison, Konjunkturdaten und Trump verunsichern die Märkte zutiefst - Autosektor, Wirecard, Siltronic und HeidelbergCement mit herben Verlusten

Linde: Starke Q2-Zahlen halten die Aktie ganz oben im schwachen Dax-Umfeld

Astrazeneca präsentiert starke Q2-Zahlen - Aktie klettert wieder höher

Deutsche Börse: Ein deutlicher Krisengewinner dank stark erhöhtem Handelsvolumen - Kann der Boom noch lange anhalten? So sehen die Analysten die Aktie

Hella: Geschäftsausblick kommt nicht gut an - Aktie droht der Fall unter mehrere charttechnische Trendindikatoren

Adidas: Kann das Unternehmen bald zu alter Stärke zurückfinden? So sehen die Analysten die Aktie derzeit

Deutsche Bank: Große Skepsis oder doch ein Funken Hoffnung auf Schwarze Zahlen bis Jahresende? So sehen die Analysten die Aktie

Makro-News:

Aktienmärkte: Es geht weiter abwärts - Trump sorgt via Twitter mit Vorschlag zur Wahl-Verschiebung für weitere Unsicherheit

US-Wirtschaft: Dramatischer Einbruch - BIP sinkt annualisiert um 32,9 Prozent - An den Börsen macht sich erneut die Furcht breit

Corona-Krise: Deutsche Wirtschaft erlebt einen noch nie da gewesenen Einbruch - BIP schrumpft in Q2 um 10 Prozent

Wertspeicher in Krisenzeiten: Gold auf Rekordhoch - Bitcoin erobert 10.000 Dollar Marke zurück

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Kutzers Zwischenruf: Die mindestens 10-Prozent-Gefahr für den Dax

„Gold und Silber lieb‘ ich sehr, kann’s auch sehr gebrauchen…“

Kutzers Zwischenruf: Vorsicht, Aktienfans! Dow und Dax sind zwar gut erholt, aber noch nicht immun

