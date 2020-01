THYSSENKRUPP - Starke Leistung der Bullen

ThyssenKrupp AG - WKN: 750000 - ISIN: DE0007500001 - Kurs: 12,375 € (XETRA)

Überzeugen können momentan die Käufer in der ThyssenKrupp-Aktie. Damit sind nicht nur die heutigen Kursgewinne von fast 3 % gemeint, mit denen man zu den stärksten Aktien im deutschen Markt zählt. Viel beeindruckender ist die Tatsache, an welcher Stelle die Käufe einsetzen. Bereits zu den Feiertagen erreichte die Erholung in der Aktie nämlich den Widerstandsbereich um 12,11 EUR. Dort waren zuletzt nicht nur eine horizontale Widerstandslinie, sondern auch der EMA 50 zu finden. Dass sich dort bärische Tageskerzen ausbilden würden, war alles andere als überraschend. Überraschend ist jedoch, dass diese bärischen Strukturen ohne Folgen blieben. Im Gegenteil! Die Käufer und nicht die Verkäufer machen Druck.

Große Bodenbildung möglich!

Die heutigen Kursgewinne in der ThyssenKrupp-Aktie unterstreichen die bullischen Ambitionen in dieser. Hier wird an einer möglichen großen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation gearbeitet. Ein wichtiger Schritt war in diesem Zusammenhang das Verteidigen der Unterstützungszone bei 11,03 EUR. Jetzt wird auch dank der heutigen Kursgewinne die rechte Schulter ausgebildet, was kurzfristig zu weiteren Gewinnen in Richtung zentralen Widerstand ab 13,70 EUR führen könnte.

Auf dem Weg nach oben sollten kleinere Konsolidierungen und Korrekturen eingeplant werden. Was man im Zusammenhang mit der angesprochenen Bodenbildung jetzt nicht mehr sehen möchte, sind nachhaltige Kurse unterhalb von 11 EUR. In diesem Fall wäre der Bodenbildungsprozess zu hinterfragen, während gleichzeitig das Risiko einer bärischen Trendfortsetzung steigt. In diesem Fall könnte es anschließend auch zu neuen Tiefs unterhalb von 9 EUR kommen.

