Vorbörse: Schlechte Konjunkturdaten belasten Wall Street – Dax klar tiefer erwartet – Ölpreis fällt ebenfalls

DEUTSCHLAND: – SCHWÄCHER – Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch nach dem Vortagesrekord ein Rücksetzer ab. Gut eine Stunde vor dem Auftakt taxiert der Broker IG den Leitindex Dax 0,84 Prozent tiefer auf 15 257 Punkte. Am Dienstag war er bis auf gut 15 538 Punkte gestiegen, hatte dann aber schon früh den Schwung verloren. Keine gute Vorlage liefern am Mittwoch die internationalen Börsen: In den USA waren die Indizes im Späthandel tiefer ins Minus abgerutscht und dem folgte in Asien vor allem die schwache Tokio-Börse. Das zentrale Thema bleibt die Debatte über Inflation und Zinsen – mittlerweile gepaart mit einer Dollar-Schwäche. Dabei werden mehr und mehr die Auswirkungen des starken Euro auf die Unternehmen hinterfragt. Börsianer sprechen beim Dax von einem mittlerweile gewohnten Bild: So nähmen Anleger schnell ihre Gewinne mit, sobald ein Hoch erreicht wird, um später etwas tiefer wieder einzusteigen.

USA: – VERLUSTE – Die Wall Street hat am Dienstag nach einem zunächst durchwachsenen Handel letztlich ihre Vortagesverluste ausgeweitet. Auf die Stimmung drückten unter anderem enttäuschende Konjunkturdaten: Die US-Bauwirtschaft hatte im April einen Dämpfer erlitten. Die Zahl der neu begonnenen Bauten ging deutlich zurück und es wurden kaum mehr Häuser zum Bau genehmigt. Zudem verunsicherten regionale Coronavirus-Ausbrüche in Asien die Anleger weiterhin. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,78 Prozent auf 34 060,66 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,85 Prozent auf 4127,83 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte anfängliche Gewinne ein und verlor am Ende 0,72 Prozent auf 13 217,68 Punkte.

ASIEN: – VERLUSTE – Die Sorge vor einer zu stark anziehenden Inflation, die die Konjunkturerholung bremsen könnte, hat am Mittwoch auf die Stimmung der Anleger an den Börsen Asiens gedrückt. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,80 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen büßte zuletzt 0,11 Prozent ein. Die Börsen in Hongkong und Südkorea blieben zur Wochenmitte wegen Feiertagen geschlossen.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 168,79 +0,01%

DEVISEN: – EURO STÄRKER – Die europäische Gemeinschaftswährung hat am Mittwochmorgen weiter zugelegt. Mit 1,2237 US-Dollar wurde im frühen Handel der höchste Stand seit Ende Februar markiert. Gegenüber dem Vorabend stieg der Kurs allerdings nur leicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2222 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitiert schon seit einigen Wochen von der Aussicht auf eine konjunkturelle Besserung. Rückenwind kommt vor allem von der mittlerweile zügig verlaufenden Corona-Impfkampagne. Der Dollar dagegen wird durch zuletzt schwächere Konjunkturdaten belastet. Zudem will die US-Notenbank Fed nach wie vor nicht auf den steigenden Inflationsdruck reagieren, was die Realzinsen drückt und den Dollar zusätzlich belastet.

Die US-Geldpolitik ist auch ein größeres Thema zur Wochenmitte. Am Abend veröffentlicht die Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Analysten und Anleger dürften die Mitschrift nach Hinweisen durchforsten, ob die Notenbank mit Blick auf die steigende Inflation etwas an ihrer entspannten Haltung ändern könnte.

Euro/USD 1,2234 +0,10%

USD/Yen 108,929 +0,03%

Euro/Yen 133,259 +0,12%

ROHÖL: – RÜCKGANG – Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel ihre deutlichen Abschläge vom Vorabend ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent kostete am Morgen 68,08 US-Dollar. Das waren 63 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 64 Cent auf 64,85 Dollar.

Am Dienstagabend waren die Erdölpreise um rund eineinhalb Dollar gefallen. Auslöser waren Äußerungen zu den Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran. Ein russischer Gesandter hatte von bedeutenden Fortschritten in den Gesprächen berichtet, zugleich aber auch von offenen Fragen gesprochen. Mit einem Verhandlungserfolg könnte der Wegfall von Sanktionen gegen Iran verbunden sein, was dessen Ölexport und damit das weltweite Ölangebot steigern würde.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China versuchen derzeit, den Iran und die USA zur Einhaltung des Abkommens zu bewegen. Die USA waren 2018 aus der Vereinbarung ausgestiegen und hatten harte Sanktionen verhängt, die den Ölförderstaat Iran in eine schwere Wirtschaftskrise stürzten. Der Iran hat sich seinerseits nicht mehr an alle Bedingungen des Abkommens gehalten.

Brent 68,03 -0,68 USD

WTI 64,82 -0,67 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 90 (81) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP SENKT COMMERZBANK AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 7 (5,70) EUR

CREDIT SUISSE HEBT ZALANDO AUF ‚OUTPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 100 EUR

– JPMORGAN HEBT BAYER AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 67 (53) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HELLA AUF 56 (49) EUR – ‚NEUTRAL‘

– MORGAN STANLEY HEBT PUMA SE AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL-WEIGHT) – ZIEL 102 (86)EUR

– MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 71 (70) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 37 (39) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 64 (61) EUR – ‚SELL‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR WALMART AUF 173 (163) USD – ‚OUTPERFORM‘

– DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR AT&T AUF 25,5 (27,0) USD – ‚VERKAUFEN‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR APPLE AUF 134 (138) USD – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 24 (20) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 165 (175) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT FERGUSON AUF ‚HOLD‘ (SELL) – ZIEL 8400 (7500) PENCE

– BERENBERG HEBT SAINT-GOBAIN AUF ‚HOLD‘ (SELL) – ZIEL 49 (36) EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 40 (38) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 20,90 (19,80) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HOLCIM AUF 59 (52) CHF – ‚HOLD‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SONOVA HOLDING AG AUF 335 (300) CHF – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 150 (170) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– DEUTSCHE BANK HEBT UBS AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 17 (15) CHF

– JPMORGAN HEBT SONOVA HOLDING AG AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 367 (236) CHF

– JPMORGAN NIMMT LONDON STOCK EXCHANGE MIT ‚OVERWEIGHT‘ WIEDER AUF – ZIEL 8635 P

– MORGAN STANLEY HEBT SOCIETE GENERALE AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL-W.) ZIEL 32(23)EUR

– MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 68 (65) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– MORGAN STANLEY SENKT CREDIT AGRICOLE AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (OW) -ZIEL 15(14,50)EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 16,0 (15,3) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 800 (750) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Zahlen

07:00 LUX: Corestate Capital, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Suse SA, Erstnotiz im Prime Standard

10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Init, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: PSI, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: PNE, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: New Work, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bundesnetzagentur, Jahres-Pk, Berlin

10:00 DEU: Cropenergies, Bilanz-Pk

10:15 DEU: Otto Group, Bilanz-Pk (online)

10:30 DEU: DZ Bank, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Webasto, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: VDMA, Jahres-Pk (online)

12:00 DEU: Eon, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Leoni, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Morphosys, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Adva Optical, Hauptversammlung (online)

22:05 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Porsche SE, Q1-Zahlen

DEU: Sixt Leasing, Q1-Zahlen

ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen

USA: Analog Devices, Hauptversammlung

USA: Target, Q1-Zahlen

USA: Squarespace, Erstnotiz New York Stock Exchange

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 04/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 04/21

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 04/21

10:00 DEU: EZB veröffentlicht halbjährlichen Finanzstabilitätsbericht – Online-Pk mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos

11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 04/21

20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 28.04.21

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Mündliche Verhandlungen zweier Klagen gegen die Rentenbesteuerung am Bundesfinanzhof (BFH)

09:30 DEU: Online-Pk Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) zur Lage der Impfungen in den Praxen

10:00 DEU: Online: Forschungsgipfel 2021 – Was braucht es für ein zukunftsfähiges Innovationssystem in Deutschland?

10:00 DEU: Hauptstadtkonferenz Elektromobilität 2021 unter dem Motto „Das Jahr des Durchbruchs? – Einsichten und Aussichten“

10:00 DEU: Zweite Tarifrunde für die Beschäftigten der Edelmetallindustrie im Südwesten, Pforzheim

10:30 DEU: Pk EU-Luftsicherheitsbehörde EASA: Vorstellung einer Studie über die Akzeptanz unbemannten Luftverkehrs in Europa

11:00 LUX: Urteile des EU-Gerichts zu Klagen von Ryanair gegen staatliche Beihilfen während der Corona-Krise

11:00 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu staatlichen Beihilfen für den Flughafen Hahn

11:00 DEU: Digitale KI-Konferenz des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

+ 11.00 Rede Bundesarbeitsminister Hubertus Heil

12:00 DEU: Bundestag

+ 12.00 Aktuelle Stunde zum Nahost-Konflikt

+ 13.00 Regierungsbefragung mit Finanzminister Olaf Scholz

DEU: Videokonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern zu „Ökosystem Digitale Identitäten“

DEU: Beginn IX. „Adenauer-Konferenz“ zu Rolle Deutschlands in der internationalen Sicherheitspolitik (online)

+ 16.00 Grundsatzrede CDU-Vorsitzender und Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, zu Außen- und Sicherheitspolitik

18:30 DEU: Online-Pk IG Metall zu Umstrukturierungsplänen bei Airbus

DEU: Online-Wirtschaftsministerkonferenz, Düsseldorf

HINWEIS

HKG/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr Eurozone

Verbraucherpreise April

Monatsvergleich +0,6 +0,6*

Jahresvergleich +1,6 +1,6*

Kernrate

Jahresvergleich +0,8 +0,8*

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Verbraucherpreise, April

Monatsvergleich +0,6 +0,3

Jahresvergleich +1,5 +0,7

Kernrate +1,3 +1,1

USA

20.00 Uhr

Sitzungsprotokoll US-Notenbank Fed

