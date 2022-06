Cummins - Zurück in der Erfolgsspur?

Im Verlauf der deutlichen Korrektur seit März 2021 ist die Cummins-Aktie zuletzt auf einem charttechnisch äußerst interessanten Haltebereich angekommen. Gemeint sind die horizontalen Unterstützungen aus den Hochs von Februar 2018 und Juni 2020 bei 194,18/184,94 USD. Die jüngsten beiden Lows hat der Titel exakt in diesem Dunstkreis ausgeprägt, sodass sich auf diesem Niveau die Chance auf die Ausprägung eines Doppelbodens ergibt (siehe Chart). Um diese Trendwendeformation abzuschließen, ist ein Spurt über das Märzhoch bei 213,01 USD notwendig. Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotential aus einer erfolgreichen unteren Umkehr auf rund 26 USD taxieren. An dieser Stelle wird es spannend, denn das aus dem diskutierten Doppelboden resultierende Kursziel reicht aus, um auch den gut 1-jährigen Korrekturtrend (akt. bei 219,25 USD) zu den Akten zu legen. Dieser Befreiungsschlag hätte den zusätzlichen Charme, dass dann die gesamte Korrekturbewegung seit dem Allzeithoch bei 277,09 USD als trendbestätigende Flagge interpretiert werden könnte. Um die beschriebenen Ausbruchschancen nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es in Zukunft, die eingangs beschriebene Bastion bei 194/185 USD nicht mehr zu unterschreiten.

Cummins (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Cummins

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

