Feste Verzinsung mit dem Deka-DividendenStrategie CF (A)

Werbung. Haben wir das Tief am Aktienmarkt bereits gesehen oder droht ein erneuter Rückschlag? Häufig bezeichnen die Börsianer einen herben Kurseinbruch, wie wir ihn die vergangenen Monate erlebt haben, als Bärenmarkt. So wird er genannt, weil Bären ihre Beute mit der Tatze von oben nach unten schlagen, die Kurse also fallen. Übrigens: Die Profis haben ein genaues Maß, ab wann sie von einem Bärenmarkt sprechen: vom Höchststand aus müssen die Kurse um 20 Prozent und mehr gefallen sein. Umgekehrt müssen die Notierungen vom Tiefststand aus 20 Prozent zulegen, um wieder ins Bullenmarkt-Territorium zurückzukehren. Doch davon sind wir weit entfernt und Zweifel sind berechtigt, ob wir schnell wieder in diesen Bereich vordringen.

Große Sorgen bereitet den Börsianern die Inflation und die Energieversorgung, insbesondere die Gasversorgung ist für Deutschland kritisch. Fallen nämlich die russischen Gaslieferungen aufgrund des Konflikts in der Ukraine komplett aus, muss mit Produktionsausfällen der Industrie gerechnet werden. Und das hätte weitreichende wirtschaftliche Konsequenzen. Der Volatilitäts-Index VDAX – auch Angstbarometer genannt – spiegelt die erhöhte Unsicherheit an den Märkten wider. Derzeit bewegt sich der VDAX zwischen 25 und 30 Prozentpunkten und liegt deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Je nach Betrachtungszeitraum liegt dieser im Bereich von 15 bis 20 Prozentpunkten.

In unsicheren Marktphasen bevorzugen Investoren häufig defensive Aktien. Das sind üblicherweise Unternehmen mit einem hohen Cashflow und attraktiven Dividendenzahlungen. Doch selbst die Dividenden sind nicht absolut sicher. Nachdem im Frühjahr 2020 während der Coronakrise die Kurse an den Märkten einbrachen, kürzten viele Firmen die Ausschüttungen an die Aktionäre.

Investoren, die sich gegen Szenarios wie dieses wappnen wollen, können ihre Strategie statt einem Direktinvestment auch mit Aktienanleihen auf dividendenstarke Einzel-Aktien oder entsprechende Aktienfonds wie den Deka-DividendenStrategie CF (A) umsetzen. Denn im Falle von Dividendenkürzungen sind die Käufer von Aktienanleihen gegenüber dem Direktinvestment im Vorteil: Sie erhalten eine feste und kalkulierbare Verzinsung.

2,20 Prozent p.a. Festzins und 5 Prozent endfälliger Puffer nach einem Jahr

Die DekaBank 2,20 % Deka-DividendenStrategie CF (A) Aktienanleihe 07/2023 (WKN DK06VK) bezieht sich auf den Deka-DividendenStrategie CF (A) als Basiswert. Dieser streut das Investmentrisiko breit: mindestens 61 Prozent des Kapitals wird in internationale Aktien investiert, für die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. Die Aktienanleihe zahlt zur Fälligkeit nach einem Jahr einen festen Zins in Höhe von 2,20 % p.a. bezogen auf den Nennbetrag (1.000,00 Euro). Damit die Rückzahlung zum Nennbetrag erfolgt, muss der Aktienfonds am Bewertungstag (21.07.2023) wenigstens auf oder über dem Basispreis (95,00 Prozent des Startwerts) schließen.

Anderenfalls drohen Verluste bei der Rückzahlung, da statt des Nennbetrags im Wert gesunkene Deka DividendenStrategie-Fondsanteile zu 95,00 Prozent des Startwerts (bezogen auf den Rücknahmepreis des Fonds) an den Anleger übertragen werden. Zudem unterliegt die Aktienanleihe wie jede Schuldverschreibung insgesamt dem Emittentenrisiko. Demnach würden insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Nennbetrags drohen.

Die Zeichnung läuft vom 04.07.2022 bis 22.07.2022, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

Disclaimer: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-I-21“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK06VK0_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

