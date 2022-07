Moderna - Mit Erholungschancen?

Seit einem knappen Jahr befindet sich die Moderna-Aktie auf dem Rückzug. In diesem Zeitraum korrigierte der Titel vom bisherigen Rekordhoch bei knapp 500 USD in der Spitze bis auf unter 116 USD. Auf diesem Niveau steht mit der 76,4%-Korrektur des Hausseimpulses von 2019 bis 2021 (128,19 USD) sowie den horizontalen Rückzugsmarken bei rund 120 USD ein interessanter Unterstützungsbereich zur Verfügung. Im Juni hat das Papier zur Bestätigung der beschriebenen Bastion auf dieser Basis ein „Hammer“-Umkehrmuster ausgeprägt. Im Wochenbereich dokumentiert zudem ein sog. „morning star“ den laufenden Gezeitenwandel. Auch die positive Divergenz seitens der Relativen Stärke (Levy) sowie das frische MACD-Kaufsignal sorgen für einen Hoffnungsschimmer und lassen auf eine Stabilisierung hoffen (siehe Chart). In der Summe ergeben sich für die Moderna-Aktie kurzfristige Erholungschancen. Für einen großen Befreiungsschlag ist allerdings ein Sprung über das März-Hoch bei 188,00 USD notwendig, der eine Bodenbildung abschließen würde. Als Absicherung auf der Unterseite ist dagegen das jüngste Jahrestief bei 115,61 USD – gleichbedeutend mit dem Low des o. g. „Hammer“-Musters – prädestiniert.

Moderna (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Moderna

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

